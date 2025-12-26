Минэконом КР приглашает бизнес к участию в Форуме B5+1

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Центром международного частного предпринимательства (CIPE) информирует о проведении Форума B5+1 (Бизнес Центральная Азия – США), который состоится 4–5 февраля 2026 года в городе Бишкеке.

Форум B5+1 является ключевой бизнес-платформой в рамках дипломатического формата C5+1 (Центральная Азия – США) и проводится совместно с Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Центром международного частного предпринимательства (CIPE).

К участию в Форуме приглашаются представители частного сектора, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества, заинтересованные в развитии регионального диалога между странами Центральной Азии и Соединёнными Штатами Америки.

Первый этап регистрации завершается 26 декабря 2025 года, финальный этап - 15 января 2026 года. Регистрация не является подтверждением участия. Официальные подтверждения будут направлены по итогам рассмотрения заявок до конца января 2026 года.

Подробная информация о Форуме размещена на официальном сайте CIPE:

https://www.cipe.org/projects/b51-forum/