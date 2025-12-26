Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 102.05 - 103.00

Минэконом КР приглашает бизнес к участию в Форуме B5+1

195  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Центром международного частного предпринимательства (CIPE) информирует о проведении Форума B5+1 (Бизнес Центральная Азия – США), который состоится 4–5 февраля 2026 года в городе Бишкеке.

Форум B5+1 является ключевой бизнес-платформой в рамках дипломатического формата C5+1 (Центральная Азия – США) и проводится совместно с Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Центром международного частного предпринимательства (CIPE).

К участию в Форуме приглашаются представители частного сектора, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества, заинтересованные в развитии регионального диалога между странами Центральной Азии и Соединёнными Штатами Америки.

Первый этап регистрации завершается 26 декабря 2025 года, финальный этап - 15 января 2026 года. Регистрация не является подтверждением участия. Официальные подтверждения будут направлены по итогам рассмотрения заявок до конца января 2026 года.

Подробная информация о Форуме размещена на официальном сайте CIPE:

https://www.cipe.org/projects/b51-forum/


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453780
Теги:
форум, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  