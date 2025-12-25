Погода
Государство выкупило у фермеров Таласа фасоли на 100 млн сомов

- Светлана Лаптева
Заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в интервью Первому радио рассказал о мерах поддержки фермеров Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По словам министра, в осенний период, когда цены на фасоль резко снижаются, Кабинетом Министров было выделено 100 млн сомов для поддержки фермеров. В рамках этой меры государством закуплено 1 000 тонн фасоли по цене 95 сомов за килограмм.

"Осенью фермерам необходимо готовить детей к школе и вузам, в этот период они особенно нуждаются в средствах. Государство не осталось в стороне", - отметил Бакыт Торобаев.

Министр также сообщил, что ожидается рост цен на фасоль в январе–феврале.

В настоящее время ведутся переговоры по экспорту продукции в Индию, Иран, Россию и Турцию, а также активно обсуждается поставка фасоли на рынок Дубая.

Кроме того, фермерам Таласской области предлагается диверсифицировать посевы и выращивать сахарную свёклу и сафлор. Сафлор используется для производства масла, жмыха и соломы и является ценным кормом. В Кыргызстане сегодня функционируют более 50 малых предприятий по производству сафлорового масла.


