Кыргызская фондовая биржа зафиксировала первый ESG-отчет частного бизнеса

Резидент инвестфонда Central Asia Capital стал первой нефинансовой компанией, разместившей ESG-отчет на Кыргызской фондовой бирже.

Документ опубликован в разделе "Сектор устойчивого развития" и включает данные о деятельности компании Kicksharing Central Asia и ее дочерних структур. Об этом сообщил председатель Совета директоров фонда Антон Андреевич Собин.

Сектор устойчивого развития был создан Кыргызской фондовой биржей совместно с Союзом банков КР и основан на международных "зеленых" стандартах, законе КР "Об акционерных обществах", а также методических рекомендациях КФБ по внедрению ESG-принципов отчетности.

По словам Антона Собина, внедрение ESG-подходов охватывает экологические, социальные и управленческие аспекты и способствует повышению устойчивости экономики Кыргызстана, укреплению доверия международных инвесторов и формированию позитивного имиджа страны. Публикация первого ESG-отчета частной нефинансовой компании, отметил он, формирует новые ориентиры для рынка и усиливает роль КФБ как ключевой площадки продвижения ESG-повестки.

Отмечается, что подготовка отчета стала возможной при поддержке международных партнеров, включая AIFC Green Finance Centre (Казахстан), предоставивших экспертизу в сфере устойчивого финансирования.

Антон Собин подчеркнул, что деятельность Kicksharing Central Asia основана на развитии экологичных городских сервисов и электротранспорта, способствующих снижению выбросов CO₂, NOx и PM2.5, напрямую влияющих на здоровье населения.