Сборная Кыргызстана по футзалу одержала принципиальную победу над Молдовой

Сборная Кыргызстана по футзалу одержала важную победу на международном товарищеском турнире в Ереване, обыграв команду Молдовы со счетом 4:2. Об этом сообщила Ассоциация футзала Кыргызской Республики.

Этот успех стал значимым моментом для национальной команды после неудачного старта турнира, в котором кыргызстанцы уступили сборной Армении со счетом 1:5. Победа над Молдовой позволила команде продемонстрировать характер, боевой настрой и прогресс в игровой дисциплине.

Отдельно стоит отметить сложные логистические условия турнира. Запланированный на 21 декабря матч против сборной Грузии не состоялся, поскольку команда Кыргызстана не успела прибыть к началу соревнований. Несмотря на ранее появлявшуюся информацию о переносе встречи, игра так и не была проведена. В итоге в финале турнира встретятся сборные Армении и Грузии.

Турнир в Ереване рассматривается тренерским штабом как важный этап подготовки к Кубку Азии по футзалу 2026 года, который пройдет в январе–феврале. Полученный международный опыт и победа над Молдовой должны положительно сказаться на дальнейшем формировании состава и тактической модели сборной Кыргызстана.