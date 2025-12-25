Энтони Джошуа извинился перед матерью Джейка Пола после победы нокаутом

После победы нокаутом в шестом раунде над Джейком Полом Энтони Джошуа лично подошел к матери Пола, Пэм Степник, чтобы извиниться. В интервью подкасту Impaulsive Степник рассказала, что Джошуа подошел к ней в толпе и сказал: "Мама, просто помни, что это всего лишь бокс. Это всего лишь бой".

Пол получил перелом челюсти и нуждался в операции, однако Степник не держит зла на Джошуа, отметив, что ее сын сознательно вышел на ринг против гораздо более крупного соперника. При этом она раскритиковала промоутера Эдди Херна за его поведение во время события.

Этот бой стал первым для Джошуа после поражения Даниэлю Дюбуа в 2024 году, и теперь его карьерный рекорд составляет 29 побед и 4 поражения. Несмотря на победу, тренер Джошуа, Иегор Голуб, считает, что боксер пока не готов к встрече с Тайсоном Фьюри. Сам Джошуа сразу после боя вызвал Фьюри на поединок в ринге, призвав завершить споры в социальных сетях кулаками.