Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 102.05 - 103.00

Энтони Джошуа извинился перед матерью Джейка Пола после победы нокаутом

267  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После победы нокаутом в шестом раунде над Джейком Полом Энтони Джошуа лично подошел к матери Пола, Пэм Степник, чтобы извиниться. В интервью подкасту Impaulsive Степник рассказала, что Джошуа подошел к ней в толпе и сказал: "Мама, просто помни, что это всего лишь бокс. Это всего лишь бой".

Пол получил перелом челюсти и нуждался в операции, однако Степник не держит зла на Джошуа, отметив, что ее сын сознательно вышел на ринг против гораздо более крупного соперника. При этом она раскритиковала промоутера Эдди Херна за его поведение во время события.

Этот бой стал первым для Джошуа после поражения Даниэлю Дюбуа в 2024 году, и теперь его карьерный рекорд составляет 29 побед и 4 поражения. Несмотря на победу, тренер Джошуа, Иегор Голуб, считает, что боксер пока не готов к встрече с Тайсоном Фьюри. Сам Джошуа сразу после боя вызвал Фьюри на поединок в ринге, призвав завершить споры в социальных сетях кулаками.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453811
Теги:
бокс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  