Дончич возвращается: лидер "Лейкерс" сыграет против "Хьюстона"

Звёздный защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич вернётся на паркет в матче против "Хьюстон Рокетс", который состоится в четверг, 25 декабря. Об этом сообщает ESPN. Баскетболист восстановился после травмы икроножной мышцы.

Дончич получил повреждение в игре с "Лос-Анджелес Клипперс" в минувшую субботу и был вынужден покинуть площадку досрочно. Из-за этого он пропустил матч регулярного чемпионата против "Финикс Санз", который завершился поражением "Лейкерс" со счётом 108:132. Эти неудачи стали для команды первыми подряд в текущем сезоне.

Предстоящая встреча имеет символическое значение: ровно год назад Дончич провёл свой последний матч за "Даллас Маверикс". Тогда он получил травму икры в игре с "Миннесотой", после чего больше не выходил на площадку за свой бывший клуб и в феврале был обменян в "Лейкерс".

С момента перехода в Лос-Анджелес Дончич стал ключевой фигурой команды. Он помог "Лейкерс" выйти в плей-офф в прошлом сезоне и демонстрирует феноменальную результативность в текущем чемпионате, особенно в период отсутствия Леброна Джеймса. На данный момент Дончич лидирует в НБА по среднему количеству очков - 34,1 за матч, а также в среднем набирает 8,8 передачи и 8,6 подбора.

За восемь сезонов в НБА пятикратный участник Матча всех звёзд и лучший новичок лиги 2019 года в среднем набирает 28,9 очка, 8,6 подбора и 8,2 передачи за игру. Всего он провёл 471 матч (все - в стартовом составе) за "Даллас" и "Лейкерс".


