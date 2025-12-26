Погода
В Бишкеке ограничат движение на проспекте Айтматова

С 1 января 2026 года в Бишкеке временно закрывается участок проспекта Чынгыза Айтматова от улицы Семетей до улицы А. Токомбаева. Ограничения вводятся в связи с началом строительства подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов.

Решение принято по поручению мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева. Начало работ запланировано с учетом праздничных выходных, что должно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру города.

На период строительства движение транспорта на указанном участке будет ограничено в целях обеспечения безопасности жителей и гостей столицы. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и обращать внимание на временные дорожные знаки и указатели.

Мэрия города Бишкек просит горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением строительных работ.


Теги:
мэрия, Бишкек
