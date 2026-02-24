В Санкт-Петербурге дворник из Узбекистана спас шестилетнего ребенка

В Санкт-Петербурге на Петрозаводской улице произошло чрезвычайное происшествие, едва не закончившееся трагедией. Шестилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города, ребенка спас случайный свидетель - местный дворник.

Спасителем оказался трудовой мигрант из Узбекистана по имени Хайрулло. О готовящемся падении его предупредила бдительная соседка, которая увидела ребенка, стоящего в открытом окне дома напротив. Мужчина мгновенно среагировал на крики о помощи: он добежал до нужного места и успел поймать падающего мальчика. Хайрулло самортизировал удар собственным телом и крепко прижал ребенка к себе, чтобы смягчить столкновение с землей.

После спасения Хайрулло отнес пострадавшего к консьержу, где передал его прибывшей бригаде скорой помощи. Медики диагностировали у мальчика травмы различной степени тяжести и экстренно госпитализировали его.

По предварительным данным, в момент инцидента мать ребенка находилась дома, но была в другой комнате. На окнах квартиры отсутствовали специальные блокираторы, что и стало причиной несчастного случая.

В настоящее время прокуратура Санкт-Петербурга устанавливает все причины и условия произошедшего. Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.