ФК "Мурас Юнайтед" подписал Ричарда Ромарио из Бразилии

- Самуэль Деди Ирие
Футбольный клуб "Мурас Юнайтед" официально объявил о подписании контракта с бразильским игроком Ричардом Ромарио. Новый игрок уже присоединился к команде и начал подготовку вместе с коллективом.

В клубе тепло поприветствовали новичка, пожелав ему успешной адаптации, стабильной и яркой игры, а также множества побед в составе ФК "Мурас Юнайтед". Ожидается, что Ричард усилит команду и внесёт значительный вклад в достижение поставленных целей в предстоящем сезоне.

Подписание Ричарда является частью стратегии ФК "Мурас Юнайтед" по укреплению состава и повышению конкурентоспособности команды в национальных соревнованиях и на международной арене.

25-летний бразилец провёл 26 матчей, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.


