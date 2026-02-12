Погода
Камчыбек Ташиев возвращается в Кыргызстан и просит не встречать его

- Карыпбай кызы Толгонай
Журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети сообщил о возвращении Камчыбека Ташиева в Кыргызстан:

"В настоящее время в социальных сетях высказываются различные предположения относительно того, вернется ли народный генерал Камчыбек Ташиев в Кыргызстан. В связи с этим, в порядке уточнения, считаю нужным сообщить: Камчыбек Ташиев, несмотря на то, что его лечение еще полностью не завершено, прибудет в Кыргызстан завтра утром в связи со сложившейся ситуацией.

В то же время Камчыбек Ташиев передал просьбу своим сторонникам, чтобы никто не приходил его встречать".


Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
