Камчыбек Ташиев возвращается в Кыргызстан и просит не встречать его

Журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети сообщил о возвращении Камчыбека Ташиева в Кыргызстан:

"В настоящее время в социальных сетях высказываются различные предположения относительно того, вернется ли народный генерал Камчыбек Ташиев в Кыргызстан. В связи с этим, в порядке уточнения, считаю нужным сообщить: Камчыбек Ташиев, несмотря на то, что его лечение еще полностью не завершено, прибудет в Кыргызстан завтра утром в связи со сложившейся ситуацией.

В то же время Камчыбек Ташиев передал просьбу своим сторонникам, чтобы никто не приходил его встречать".