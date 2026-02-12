Погода
Милиция обнаружила наркотики и оружие у жителей Джети-Огузского района

60  0
- Назгуль Абдыразакова
В Джети-огузском районе милиция выявила факты незаконной охоты, а также хранения наркотиков и оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-кульской области.

В милицию поступила оперативная информация о причастности отдельных граждан района к незаконной охоте. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса КР.

В рамках расследования сотрудники туристско-экологической милиции провели неотложный обыск в доме жителя села Тамга Л. В., 1967 года рождения. В деревянном ящике и полиэтиленовых мешках обнаружили вещество с характерным запахом конопли, внешне похожее на высушенные листья. Его изъяли в качестве вещественного доказательства. Общий вес составил 3 килограмма 695 граммов.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое у Л. В. вещество является марихуаной.

Кроме того, при обыске в доме жителя села Барскоон К. Р., 1975 года рождения обнаружили и изъяли незаконно хранившееся нарезное огнестрельное оружие марки ТОЗ-8.


