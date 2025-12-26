Особый статус: Что сделал Ошский государственный университет в 2025 году?

На основании указа Президента Садыра Жапарова Ошскому государственному университету был присвоен особый статус.

Этот статус предоставил университету широкую автономию в управлении, финансировании и образовательном процессе. Университет получил возможность самостоятельно управлять своей внутренней структурой, кадровой политикой, образовательными программами и финансовыми делами.

Что удалось реализовать ОшГУ в 2025 году благодаря особому статусу? Приводим основное:

КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ОШГУ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ?

2025 год стал успешным для Ошского государственного университета. ОшГУ занял 316-е место из 1526 университетов, включенных в рейтинг QS Rankings Asia 2026, и 22-е место из 74 университетов Центральной Азии.

Университет на пути к университету 4.0 успешно реализует инновационную систему образование-наука-производство-коммерциализация, ориентируя научно-исследовательскую деятельность на решение социально-экономических проблем города, региона. Активно практикует систему дуального образования. Установлены независимые стандарты, академическая и финансовая автономия. Модель устойчивого развития Ошского государственного университета успешно реализуется в 2023–2026 годах.

Расширились программы двойного диплома с международными партнерами. В 2022 году университеты были включены в рейтинг устойчивого развития QS, а Ошский государственный университет занял 1251-е место по воздействию на окружающую среду и социальную сферу и 1107-е место по управлению. В целом, он вошел в ТОП-1500.

Ранее он получил 4 звезды в исследовании QS Stars.

Главное преимущество Ошского государственного университета – коммерциализация научных проектов и инвестиции в инновации. Наш университет был признан университетом, уверенно идущим к мировому рейтингу университетов.

ЧТО ДЕЛАЕТ ОШГУ НА ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ К УНИВЕРСИТЕТАМ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ?

Университет успешно реализует интеграцию образование-наука-производство-коммерциализация,. Например, открыт научный центр IRCAPS, который будет изучать загрязнение воздуха и его влияние на здоровье. Для этого будут установлены измерители внутри и снаружи домов. Ученые из Токио будут приезжать в центр и проводить исследования совместно со специалистами ОшМУ.

Еще один проект – центр ранней диагностики онкологических заболеваний, который начнет работу в новой медицинской клинике ОшГУ. Здесь будут открыты новые программы по онкологии, радиологии и медицинской информатике для студентов и медицинского персонала. Будут использоваться современные технологии – искусственный интеллект, биоинформатика – и будут созданы базы данных и аналитические системы.

В настоящее время активно функционируют Центр спутникового анализа и дистанционного зондирования, Инновационный центр критически важных минералов Центральной Азии и Консалтинговы центр по сохранению горных экосистем и "зеленым" инновациям.

Ошский государственный университет - это университет, который преобразовал науку, инновации и технологии в будущее и вышел на передовые позиции в Центральной Азии!

2025 год: 351 статья опубликована в SCOPUS

Более 10% ведущих ученых Кыргызстана работают в Ошском государственном университете. Представим это в цифрах.

Ошский государственный университет является одним из ведущих учебных заведений страны по количеству преподавателей с научными степенями. В 2025 году было защищено 5 докторских и 39 кандидатских диссертаций. Это довело число кандидатов наук (+PhD) и докторов до 600.

В этом году в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, было опубликовано 351 статья ученых ОшГУ. С 2021 по 2025 год это число увеличилось в шесть раз и в настоящее время составляет 857 статей.

Ученые Ошского государственного университета занимают 4-е место в Кыргызстане по количеству научных статей. Их работы опубликованы в ведущих престижных мировых изданиях Q1, Q2, Q3. Импакт-фактор журнала "Вестник Ошского государственного университета" растёт, а научные достижения достигают мирового уровня.

Университет фокусирует свои исследования на решении социально-экономических проблем, и за последние пять лет за счёт внутренних грантов были реализованы проекты на сумму 51 миллион сомов. В 2025–2026 учебном году на университетском уровне было реализовано 30 инновационных проектов, 3 из которых – национального и 8 – международного уровня. Ошский государственный университет интегрирует производственные и исследовательские проекты в соответствии с моделью 4.0 и заключил 8 соглашений.

Ошский государственный университет – центр науки и исследований!

2025: 84 УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕДЕНЫ В МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ

Трансплантация почки, установка сердечного стента и закрытие врожденного дефекта. Все это уникальные операции, проведенные в медицинской клинике нашего университета в этом году.

В 2025 году в клинике произошел крупный прорыв в трансплантологии. Наши опытные врачи совместно со своими российскими коллегами провели две операции по трансплантации почки. Также недавно в ноябре месяце была успешно проведена операция по пересадки печени.

В этом году впервые был имплантирован кардиостимулятор в сердце. На сегодняшний день эндоваскулярная хирургия проведена 82 пациентам. Амбулаторное лечение получили 6000 пациентов. Медицинские книжки заполнили 6685 сотрудников и студентов. Профилактические осмотры прошли 1800 студентов. В терапевтическом отделении прошли лечение более 2000 пациентов, а в отделении интенсивной терапии оказана помощь 105 пациентам в критическом состоянии. В клинике проведено 110 операций, в том числе 20 операций по наложению сердечно-сосудистых швов.

В рамках проекта "Караван здоровья" врачи клиники ежемесячно оказывали бесплатную медицинскую помощь примерно одной тысячи сельским жителям .

По указу Президента КР на территории старой городской больницы строится современная 7-этажная медицинская клиника. Строительство будет завершено в 2026 году. Площадь кампуса составляет 2 гектара. Здесь будут работать отделения по 9 направлениям. Также здесь расположены 6 научно-исследовательских и реабилитационных центров. Если клиника будет введена в эксплуатацию, отток врачей прекратится.

Ошский государственный университет становится новым центром экспериментальной, научной и клинической медицины в южном регионе.

ПОЧТИ 100 СТУДЕНТОВ ОШГУ БУДУТ ОБУЧАЮТСЯ ПО ПРОГРАММЕ ДВОЙНОГО ДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2025 году наш университет успешно разработал программы двойного диплома. В настоящее время активно сотрудничает с университетами России, Казахстана и Китая по 22 специальностям.

Сегодня в ОшГУ действует более 20 программ двойного диплома. Более 100 студентов обучаются по ним. В рамках этих программ студенты два года учатся в нашем университете и два года в университете-партнере, получая одновременно два диплома. Эти программы расширяются с 2018 года.

Число иностранных студентов, приехавших к нам по этим и обменным программам в 2024-2025 учебном году, превысило 10 тысяч. Большинство из них из Узбекистана, Индии, Пакистана и России. Процесс интернационализации реализуется с 2018 года.

Соглашения по совместным образовательным программам заключены с ведущими университетами России, Казахстана и Китая по 32 специальностям, из которых 22 специальности активно реализуются. Наши 12 магистрантов обучались в Белгородском, Томском университетах и Российском университете дружбы народов и получили по два диплома. В 2024-2025 учебном году в Ошский государственный университет приехали работать 41 преподаватель из США, Турции, Индии, Пакистана, Кореи, Японии, Китая и других стран.

Ошский государственный университет - это университет международного сотрудничества!

БИЗНЕС-ПАРК ОшГУ ПРИВЛЕК ИНВЕСТИЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ СОМОВ

Бизнес-парк, как платформа для развития студенческих стартапов, функционирует на территории Ошского государственного университета. В 2025 году здесь была оказана поддержка 21 стартап-команде. Проекты G-Face и ZN Inclusive получили гранты на сумму 851 тысячу сомов. За год обучение прошли 602 студента, и 51 стартап успешно функционирует. 89 человек получили постоянные рабочие места.

А в 2025 году начали свою работу 14 новых стартапов. Они получили 3 миллиона 265 тысяч 950 сомов инвестиций и грантов из различных источников, создав 23 новых рабочих места.

Сегодня общий объем инвестиций, привлеченных бизнес-парком, превышает 16,5 миллионов сомов.

Ошский государственный университет – колыбель студенческих стартапов!

Более 1000 студентов ОшГУ прошли обучение в ведущих зарубежных университетах по программам академической мобильности.

В 2025 году наш университет еще больше расширил свои международные связи. За последние пять лет у нас обучалось более 800 иностранных студентов и преподавателей. В то же время более 1200 наших студентов прошли обучение по академической мобильности в ведущих учебных заведениях по всему миру.

Университет также сделал большой шаг в направлении популяризации кыргызского языка и культуры. Наши культурно-образовательные центры были открыты в Евразийском национальном университете имени Гумилева в Казахстане и Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени А. Навои. В то же время центры казахского языка и культуры ЕНУ и узбекского языка и культуры ТашГУ действуют при ОшГУ.

Наряду с этим при ОШГУ открыт центр имени Ломоносова МГУ.

В нынешнем году Ошский государственный университет стал головным вузом-координатором УШОС в КР.

Ещё одна новость: наш университет также получил председательство в Координационном совете Евразийского сетевого университета(ЕСУ). Теперь, в 2026 году, Ошский государственный университет будет председательствовать в вышеупомянутых международных организациях. Это явное свидетельство укрепления доверия международных организаций к нашему университету.

Таким образом, 2025 год стал годом, когда Ошский государственный университет укрепил свои глобальные партнерства, расширил культурные связи и занял достойное место на международной арене.

2025: ОшГУ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

2025 год также стал успешным и в спорте. Так, на чемпионате мира по греко-римской борьбе U-20 в Болгарии студент ОшМУ Жанторо Мирзалиев завоевал золотую медаль, став шестым чемпионом мира в истории Кыргызстана.

Наш студент-борец вольным стилем Осконбай Абдисаматов завоевал серебряную медаль на Кубке чемпионов 2025 года. Кроме того, студенты ОшГУ побеждают на чемпионатах мира и Азии, а также на международных соревнованиях.

Футбольный клуб ОшГУ занял 6-е место в Премьер-лиге Кыргызстана. Клуб получил в награду автобус Foton. Университетской команде временно передан новый стадион "Манас" в г. Карасу.

Волейбольная команда университета "Университет-ОшГУ" стала чемпионом Высшей лиги. Женская команда заняла второе место в Национальной лиге и выиграла чемпионат Кубка Президента Федерации волейбола.

Баскетбольный клуб "БК Университет ОшМУ" также занял третье место на национальном чемпионате.

На Универсиаде Кыргызстана ОшГУ занял четвертое место в общем командном зачете и завоевал призы в десяти видах спорта. А среди сотрудников он занял первое место на спортивном фестивале "Ден Соолук".

ОшГУ - это университет, который сочетает образование и спорт, воспитывает чемпионов!

2025: КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГЛИ НАШИ СТУДЕНТЫ?

В этом году девять студентов ОшГУ удостоились президентской стипендии. Это высшая и самая престижная студенческая награда в Кыргызстане. А десяти студентам была присуждена именная стипендия " Атуулдук", которую называют Нобелевской премией. Они будут получать по 12 тысяч сомов в месяц в течение года. В 2024-2025 учебном году по результатам программы АВН были определены "ТОП-20 студентов Ошского государственного университета", каждый из которых получил по 10 тысяч сомов и ценные подарки.

Новинкой этого года стало учреждение именной стипендии профессора Каныбека Исакова. 10 студентов удостоились единовременной стипендии в размере 10 тысяч сомов.

Студенты ОшГУ также отличились на олимпиадах и конкурсах. В 2025 году около 100 студентов приняли участие в XII региональной олимпиаде, половина из которых стали победителями.

Кроме того, студенты первого курса прошли совершенно бесплатное обследование в медицинской клинике. Это одна из возможностей, которые предоставляет им наш университет, и которая с каждым годом расширяется.

Ошский государственный университет - это университет, который заботится о своих студентах и ценит таланты!

2025: КАКИЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ЗАПУЩЕНЫ?

Университет разработал и запустил масштабную дорожную карту цифровизации информации и образования на 2024–2029 годы.

На основе этой дорожной карты полностью функционирует автоматизированная информационная цифровая платформа MyEDU, ставшая ведущей системой, позволяющей студентам создавать собственную траекторию обучения.

Кроме того, работает цифровой образовательный портал дистанционного обучения mooc.oshsu.kg. Здесь онлайн-ресурсы доступны для студентов бакалавриата и магистратуры. Для повышения качества дистанционного обучения была открыта специальная видеостудия, где за год было подготовлено около 300 видеоуроков.

Для обеспечения открытых и прозрачных академических услуг процесс получения сертификата полностью автоматизирован и перенесен на платформу next.oshsu.kg. Это важный шаг, удобный для студентов и снижающий риск коррупции для университета.

Ошский государственный университет – университет, вступивший в новую эру цифрового образования!

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАСШИРЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ДЕТСКИЙ САД НА 100 МЕСТ, 7-ЭТАЖНАЯ КЛИНИКА

В 2025 году лицей "Ыйман" был полностью отремонтирован и вновь введен в эксплуатацию. Был модернизирован детский сад на 100 мест. В настоящее время по адресу улица Курманжан-Датка, 157, строится 7-этажная медицинская клиника. На территории профессионального лицея № 12 строится 2-этажный центр практики, а на земельном участке ОшМУ по адресу Монуев, 5, идет строительство 9-этажного общежития.

В течение года были отремонтированы все учебные корпуса, обновлены учебные аудитории, актовые и конференц-залы. Мебельная мастерская университета изготовила новую мебель, шкафы, столы и стулья.

Сегодня ОшГУ обладает крупнейшей в стране инфраструктурой, включающей 32 учебных корпуса, 2 медицинские клиники, 10 студенческих и 2 преподавательских общежития, современные спортивные комплексы, Congress Resort OshSU ОшГУ на берегу Ак-Бууры и пансионат на берегу Иссык-Куля.

ОшГУ - это открытый современный университет, стремящийся к интеграции в мировое образовательное пространство!