Жапаров предложил обязать граждан участвовать в выборах Жогорку Кенеш

Президент Садыр Жапаров по итогам Народного курултая заявил, что одной из самых острых проблем в стране остается низкая явка избирателей на парламентских выборах.

По его словам, за последние годы избирательное законодательство было изменено, административный ресурс больше не применяется, а учителей и врачей не привлекают к агитации. Несмотря на это, активность граждан остается низкой. На последних выборах в Жогорку Кенеш проголосовали около 37 процентов избирателей, то есть всего на 200 тысяч человек больше, чем ранее.

Глава государства отметил, что власти создали все условия для удобного голосования: были организованы участки в торговых центрах, обеспечена возможность дистанционного участия, а также открыты избирательные пункты за рубежом. Однако, подчеркнул президент, это не привело к ожидаемому росту явки.

Садыр Жапаров обратил внимание на противоречие в общественных настроениях: граждане активно критикуют деятельность депутатов, но при этом сами не участвуют в выборах. В связи с этим он допустил возможность введения обязательного голосования и поручил депутатам Жогорку Кенеша разработать соответствующий законопроект. В качестве возможных мер он упомянул ответственность, штрафы или ограничения по примеру Сингапура вплоть до запрета на участие в следующих выборах.

Во время курултая президент поинтересовался у делегатов, кто из них принимал участие в парламентских выборах. Почти все присутствующие подняли руки. Усомнившись в достоверности ответов, Жапаров сказал, что поручит Центральной избирательной комиссии проверить информацию через электронные системы и пообещал озвучить результаты на следующем курултае.