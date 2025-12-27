Подведены итоги конкурса "Вместе победим ВИЧ, заботясь о себе и о каждом"

Как рассказала Сырга Исабаева, координатор по повышению и реализации мероприятий группы реализации проектов Центра развития здравоохранения и медицинских технологий Минздрава, они реализуют грант Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, в рамках которого и был предусмотрен этот медиаконкурс.

- Основной акцент мы сделали на стигме и дискриминации, так как пока в нашем обществе все еще остается проблема, когда людям, живущим с ВИЧ, приходится бороться не только с заболеванием, но и с неприятием общества. Основная цель конкурса – это распространение достоверной информации о ВИЧ среди населения, - сказала Сырга Исабаева.

В сознании людей осталось, что ВИЧ- это смертельно опасное заболевание. Предубеждение по отношению к людям с ВИЧ зародилось в то время, когда ВИЧ-инфекция тесно была связана с теми, кто употреблял наркотики, занимался сексом за деньги, имел гомосексуальные связи. Люди осуждают их поведение и считают ВИЧ-инфекцию закономерным его следствием. Но, как говорят специалисты, на самом деле это очень давно не так. Все больше людей получают ВИЧ-инфекцию в результате совершенно обычного образа жизни. И, как достоверно установлено наукой, ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, через предметы обихода и столовые приборы. Невозможно заразиться во время поцелуя, при купании в одном бассейне с ВИЧ-положительным человеком. Насекомые также не передают ВИЧ. Не нужно бояться тактильных контактов с людьми, живущими с ВИЧ. Кожа – естественный защитный барьер. Но люди все еще боятся получить ВИЧ-инфекцию там, где это невозможно.

И наш социум пока не готов принять ВИЧ как хроническую болезнь, контролировать которую можно с помощью лекарств. Как рассказал руководитель общественного фонда "Доор" Вячеслав Гончаров, в аптеках Австрии препараты против ВИЧ лежат на виду, и люди с ВИЧ приходят и свободно берут лекарства. Никого это не напрягает, никто и внимания не обращает. А уж в этой стране люди относятся очень внимательно и ответственно к своему здоровью в отличие от нас. В нашем обществе тоже меняется стереотип "ВИЧ-чумы" на разумное восприятие болезни, но пока медленно. По крайней мере, в откликах на публикации vb.kg на эту тему нет агрессии по отношению к ВИЧ-инфицированным людям. В них больше понимания и поддержки, хороших пожеланий.

И, понятно, чтобы минимизировать негативное отношение общества к людям, живущим с ВИЧ, необходимо как можно больше рассказывать об этом заболевании. Именно незнание порождает страх: мы всегда боимся того, чего не знаем. Именно из-за незнания и страха, как говорят врачи, большинство не ходит даже проверяться. Вот для чего привлекаются журналисты к этой теме, для чего проводятся такие конкурсы.

Республиканский медиаконкурс "Вместе победим ВИЧ, заботясь о себе и о каждом" проводился общественным фондом "Доор" при поддержке Центра развития здравоохранения и медицинских технологий при МЗ КР, проекта ПРООН "Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом в Кыргызской Республике", финансируемого Глобальным фондом, в партнерстве с Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, Республиканским центром укрепления здоровья и ОФ "Позитивная молодежь". Всего на конкурс было предоставлено 29 работ из всех областей страны.

25 декабря состоялось торжественное награждение победителей. Члены конкурсной комиссии назвали их имена.

• В номинации "Лучший материал в печатных и онлайн-СМИ, а также на других цифровых медиа площадках" - Ничипорова Нина (Издательский дом "Вечерний Бишкек").

• В номинации "Лучший радиоматериал" - Рысмамбетова Нурайым (Новостное агентство "Sputnik").

• В номинации "Лучший телевизионный материал" - Асамбаев Калыгул (УТРК-"Ала-Тоо" 24).

Также члены комиссии отметили поощрительными призами следующих конкурсантов:

• Кожоназарову Асылзат ("Чекит Медиа").

• Усенову Гулбубу (УТРК, программа "Радиоклиника").

• Туратбек кызы Гулиру (УТРК Нарын).

Призовой фонд конкурса составил три ноутбука для победителей в каждой номинации.

Кроме того, представители ОФ "Позитивная молодежь", представляющей интересы ЛЖВ, выступили с инициативой предоставить поощрительные призы не только за отмеченные членами конкурсной комиссии работы, но и также за работы, отмеченные сообществом ЛЖВ.

Церемония награждения прошла в гибридном формате: очно в Бишкеке с онлайн-трансляцией для участников из регионов.

Значимым моментом церемонии награждения стало дополнительное вручение специальных призов от представителей сообщества ЛЖВ. Это стало живым символом диалога между медиа и теми, о ком они пишут. Особо эмоциональным моментом стало выступление приглашенной гостьи из сообщества людей, живущих с ВИЧ, которая лично поблагодарил журналистов за честность и уважительное отношение к проблемам людей с ВИЧ.

Все участники конкурса были награждены специальными дипломами.