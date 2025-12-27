Погода
$ 87.27 - 87.78
€ 102.35 - 103.35

Подведены итоги конкурса "Вместе победим ВИЧ, заботясь о себе и о каждом"

244  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как рассказала Сырга Исабаева, координатор по повышению и реализации мероприятий группы реализации проектов Центра развития здравоохранения и медицинских технологий Минздрава, они реализуют грант Глобального фонда по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, в рамках которого и был предусмотрен этот медиаконкурс.

- Основной акцент мы сделали на стигме и дискриминации, так как пока в нашем обществе все еще остается проблема, когда людям, живущим с ВИЧ, приходится бороться не только с заболеванием, но и с неприятием общества. Основная цель конкурса – это распространение достоверной информации о ВИЧ среди населения, - сказала Сырга Исабаева.

В сознании людей осталось, что ВИЧ- это смертельно опасное заболевание. Предубеждение по отношению к людям с ВИЧ зародилось в то время, когда ВИЧ-инфекция тесно была связана с теми, кто употреблял наркотики, занимался сексом за деньги, имел гомосексуальные связи. Люди осуждают их поведение и считают ВИЧ-инфекцию закономерным его следствием. Но, как говорят специалисты, на самом деле это очень давно не так. Все больше людей получают ВИЧ-инфекцию в результате совершенно обычного образа жизни. И, как достоверно установлено наукой, ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, через предметы обихода и столовые приборы. Невозможно заразиться во время поцелуя, при купании в одном бассейне с ВИЧ-положительным человеком. Насекомые также не передают ВИЧ. Не нужно бояться тактильных контактов с людьми, живущими с ВИЧ. Кожа – естественный защитный барьер. Но люди все еще боятся получить ВИЧ-инфекцию там, где это невозможно.

И наш социум пока не готов принять ВИЧ как хроническую болезнь, контролировать которую можно с помощью лекарств. Как рассказал руководитель общественного фонда "Доор" Вячеслав Гончаров, в аптеках Австрии препараты против ВИЧ лежат на виду, и люди с ВИЧ приходят и свободно берут лекарства. Никого это не напрягает, никто и внимания не обращает. А уж в этой стране люди относятся очень внимательно и ответственно к своему здоровью в отличие от нас. В нашем обществе тоже меняется стереотип "ВИЧ-чумы" на разумное восприятие болезни, но пока медленно. По крайней мере, в откликах на публикации vb.kg на эту тему нет агрессии по отношению к ВИЧ-инфицированным людям. В них больше понимания и поддержки, хороших пожеланий.

И, понятно, чтобы минимизировать негативное отношение общества к людям, живущим с ВИЧ, необходимо как можно больше рассказывать об этом заболевании. Именно незнание порождает страх: мы всегда боимся того, чего не знаем. Именно из-за незнания и страха, как говорят врачи, большинство не ходит даже проверяться. Вот для чего привлекаются журналисты к этой теме, для чего проводятся такие конкурсы.

Республиканский медиаконкурс "Вместе победим ВИЧ, заботясь о себе и о каждом" проводился общественным фондом "Доор" при поддержке Центра развития здравоохранения и медицинских технологий при МЗ КР, проекта ПРООН "Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом в Кыргызской Республике", финансируемого Глобальным фондом, в партнерстве с Республиканским центром по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и вирусом иммунодефицита человека, Республиканским центром укрепления здоровья и ОФ "Позитивная молодежь". Всего на конкурс было предоставлено 29 работ из всех областей страны.

25 декабря состоялось торжественное награждение победителей. Члены конкурсной комиссии назвали их имена.

• В номинации "Лучший материал в печатных и онлайн-СМИ, а также на других цифровых медиа площадках" - Ничипорова Нина (Издательский дом "Вечерний Бишкек").

• В номинации "Лучший радиоматериал" - Рысмамбетова Нурайым (Новостное агентство "Sputnik").

• В номинации "Лучший телевизионный материал" - Асамбаев Калыгул (УТРК-"Ала-Тоо" 24).

Также члены комиссии отметили поощрительными призами следующих конкурсантов:

• Кожоназарову Асылзат ("Чекит Медиа").

• Усенову Гулбубу (УТРК, программа "Радиоклиника").

• Туратбек кызы Гулиру (УТРК Нарын).

Призовой фонд конкурса составил три ноутбука для победителей в каждой номинации.

Кроме того, представители ОФ "Позитивная молодежь", представляющей интересы ЛЖВ, выступили с инициативой предоставить поощрительные призы не только за отмеченные членами конкурсной комиссии работы, но и также за работы, отмеченные сообществом ЛЖВ.

Церемония награждения прошла в гибридном формате: очно в Бишкеке с онлайн-трансляцией для участников из регионов.

Значимым моментом церемонии награждения стало дополнительное вручение специальных призов от представителей сообщества ЛЖВ. Это стало живым символом диалога между медиа и теми, о ком они пишут. Особо эмоциональным моментом стало выступление приглашенной гостьи из сообщества людей, живущих с ВИЧ, которая лично поблагодарил журналистов за честность и уважительное отношение к проблемам людей с ВИЧ.

Все участники конкурса были награждены специальными дипломами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453858
Теги:
ВИЧ/СПИД, конкурс, здоровье, журналисты, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  