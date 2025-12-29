Единую информсистему по археологическим работам создадут в Казахстане

Президент Казахстана подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг, сообщили в пресс-службе главы государства.

Новый закон также устанавливает требования:

- к квалификации сотрудников, которые охраняют историко-культурные памятники;

- к работе новой Национальное археологической службы, в том числе по созданию депозитария находок и регламента работ.

Закон, подписанный Главой государства, закрепляет комплексные и системные нормы, направленные на упорядочивание археологической деятельности и усиление защиты объектов историко-культурного наследия. Документ был разработан в целях исполнения поручений Главы государства, данных на Национальном курултае 15 марта 2024 года, и формирует единый подход к регулированию археологических работ, сохранению и использованию археологического наследия.

Вопросы охраны объектов историко-культурного наследия и регулирования археологической деятельности имеют особое значение для сохранения национальной идентичности и исторической памяти. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость наведения порядка в сфере археологии, повышения ответственности всех участников и недопущения утраты культурных ценностей. Ранее действующие нормы не в полной мере обеспечивали системную координацию археологических работ и учет выявленных объектов.

В новой редакции закона предусмотрено совершенствование системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, а также пересмотр квалификационных требований к выдаче лицензий. Закрепляется функционирование Национальной археологической службы с определением ее полномочий по координации археологических работ и оказанию научно-консультационной и информационно-аналитической поддержки специалистам.

Закон также предусматривает создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам. Она позволит аккумулировать сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований, обеспечив прозрачность, учет и сохранность информации.

Документ уточняет порядок предоставления земельных участков с обязательным учетом заключения историко-культурной экспертизы, регламентирует вопросы передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов. Кроме того, создается Национальный депозитарий массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, локализации и хранения.

Принятые изменения учитывают специфику археологических работ, включая разграничение плановых и внеплановых (превентивных) исследований, а также устанавливают единые требования к деятельности организаций и использованию технических средств при проведении раскопок. Это позволяет выстроить более четкую и понятную систему регулирования в отрасли.

Подписанный Главой государства закон направлен на формирование современного и ответственного подхода к охране историко-культурного наследия. Он создает условия для сохранения археологических ценностей, укрепления научного потенциала и системного развития археологической деятельности в Республике Казахстан.