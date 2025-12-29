Погода
$ 87.17 - 87.64
€ 102.05 - 102.90

Единую информсистему по археологическим работам создадут в Казахстане

212  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Казахстана подписал поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг, сообщили в пресс-службе главы государства.

Новый закон также устанавливает требования:

- к квалификации сотрудников, которые охраняют историко-культурные памятники;

- к работе новой Национальное археологической службы, в том числе по созданию депозитария находок и регламента работ.

Закон, подписанный Главой государства, закрепляет комплексные и системные нормы, направленные на упорядочивание археологической деятельности и усиление защиты объектов историко-культурного наследия. Документ был разработан в целях исполнения поручений Главы государства, данных на Национальном курултае 15 марта 2024 года, и формирует единый подход к регулированию археологических работ, сохранению и использованию археологического наследия.

Вопросы охраны объектов историко-культурного наследия и регулирования археологической деятельности имеют особое значение для сохранения национальной идентичности и исторической памяти. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость наведения порядка в сфере археологии, повышения ответственности всех участников и недопущения утраты культурных ценностей. Ранее действующие нормы не в полной мере обеспечивали системную координацию археологических работ и учет выявленных объектов.

В новой редакции закона предусмотрено совершенствование системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, а также пересмотр квалификационных требований к выдаче лицензий. Закрепляется функционирование Национальной археологической службы с определением ее полномочий по координации археологических работ и оказанию научно-консультационной и информационно-аналитической поддержки специалистам.

Закон также предусматривает создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам. Она позволит аккумулировать сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований, обеспечив прозрачность, учет и сохранность информации.

Документ уточняет порядок предоставления земельных участков с обязательным учетом заключения историко-культурной экспертизы, регламентирует вопросы передачи, хранения и использования археологических находок и археологических материалов. Кроме того, создается Национальный депозитарий массовых археологических находок и археологических материалов для их централизованного сбора, локализации и хранения.

Принятые изменения учитывают специфику археологических работ, включая разграничение плановых и внеплановых (превентивных) исследований, а также устанавливают единые требования к деятельности организаций и использованию технических средств при проведении раскопок. Это позволяет выстроить более четкую и понятную систему регулирования в отрасли.

Подписанный Главой государства закон направлен на формирование современного и ответственного подхода к охране историко-культурного наследия. Он создает условия для сохранения археологических ценностей, укрепления научного потенциала и системного развития археологической деятельности в Республике Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453868
Теги:
Казахстан, археология
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  