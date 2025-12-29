Расул Султангазиев: Всегда помним главный завет Бога медицины – не навреди

- Основные слагающие успеха любого оперативного вмешательства – это медицинские показания и разумная необходимость именно в такой операции, оснащенность и мастерство самого хирурга, - считает один из ведущих хирургов Кыргызстана, доктор медицинских наук Расул Султангазиев. Опытнейший хирург делает практически все, что подвластно профессионалу в этой области, более того, ему приходится устранять негативные последствия операций пациентам, подвергшимся, мягко говоря, хирургической агрессии коллег. Как было в недавнем крайне сложном случае.

- Переделывать всегда труднее, чем делать операцию с нуля. Повторная всегда существенно сложнее первой из-за сочетания объективных факторов, технических сложностей, возможных осложнений. К тому же отрицательным моментом для хирурга является и психологическое состояние пациента, с ним становится сложнее найти общий взгляд на будущий результат, - добавляет Расул Абалиевич.

- Но я из тех, кто полностью доверил Расулу Абалиевичу свою жизнь. Несколько лет назад он мне ее уже спас. И на этот раз я снова обратился к нему, потому что не сомневался, что со своим коллегой анестезиологом Жаныбеком Сардаловичем они будут бороться за нее до победного, - вступает в разговор Марат, пациент, которого они действительно вернули с того света второй раз.

В одной из турецких клиник два с половиной года назад ему сделали лапароскопическую метаболическую операции при сахарном диабете 2 типа. Технология считается самой современной в мировой хирургии при лечении диабета, с хорошим эффектом. Марат действительно вернулся домой, можно сказать, здоровым человеком, похудевшим, с нормальным уровнем сахара в крови. Но в ноябре этого года его едва живого привезли к Расулу Абалиевичу.

- Перед тем как поехать в Турцию, я, конечно, долго думал: делать - не делать такую операцию. Но из-за сахарного диабета появились признаки диабетической стопы. Меня это сильно напугало и подтолкнуло к операции, которая впоследствии могла стоить мне жизни, если бы не эти доктора. Только сейчас я осознал, что не надо было делать ту операцию. И я не один сожалею об этом, у человека, который также рассчитывал избавиться от диабета, здоровье совсем пошатнулось. Если кто-то меня сейчас спросит: делать метаболическую операцию, я отвечу: нет, - вспоминает Марат пережитое.

По его словам, в течение двух лет он похудел на сорок килограммов, уровень сахара вновь стал повышаться, а давление, наоборот, падать, временами он даже терял сознание, пот выходил литрами, особенно во время еды, словно ложка, которой он ел, по его выражению, весила пуд. Мужчина практически перестал есть, продолжал худеть и слабеть. Начались сильные боли, которые чуть стихали после кетонала, без которого Марат уже не мог обойтись.

Ехать обратно в Турцию, по его словам, он категорически отказался. И не столько из-за расходов за предстоящее лечение, сколько по той самой причине, о которой упомянул в начале нашего разговора Султангазиев, а именно: больной был психологически отрицательно настроен против поездки, поскольку не надеялся, что тамошние врачи окажут ему более квалифицированную помощь, чем здесь, на родине.

- У нас, как я убедился, появились такие клиники, как "Аманат", оснащенные современным оборудованием, в которых работают истинные профессионалы. Не сомневаюсь, особенно после случившегося со мной, что и Султангазиев, и Эркинбаев могли бы работать в любой из лучших зарубежных клиник. Нашим врачам я поверил больше, чем турецким. Поэтому и обратился к ним за помощью.

Как пояснил Расул Абалиевич, лапароскопические метаболические операции – это новые технологии хирургического лечения диабета, внедренные в медицинскую практику чуть более десяти лет. Они выполняются тем, у кого диабет 2 типа, лишний вес, высокий уровень сахара в крови, несмотря на используемые лекарства.

- Суть оперативного лечения состоит в том, что во время операции удаляется часть желудка и меняются местами отделы тонкой кишки. К приводящей культе желудка подшивается начальный отдел подвздошной кишки. Такая "перезагрузка" заставляет активизироваться гормоны, стимулируется и поджелудочная железа и начинает вырабатывать инсулин. То есть, "обманув" таким образом организм, можно добиться нормализации выработки инсулина, - пояснил Султангазиев. - Но технология новая, применяют ее, повторяю, не более десяти лет, и результат такого вмешательства - насколько оно оправдано - будет известен в долгосрочной перспективе.

- Сегодня же, как считается, такое оперативное лечение - единственный способ прервать развитие диабета. Лекарственные препараты лишь замедляют его, и постепенно в организме, пораженном болезнью, возникают все новые сбои. Поражаются сосуды глаз, почек, нижних конечностей. Пациенты страдают от множества сопутствующих заболеваний. Преимущество же данной операции состоит еще и в том, что она не столь болезненна, как открытые операции, после нее не остается никаких следов, пациент быстро возвращается к нормальной жизни.

Но в данном случае что-то пошло не так, поэтому организм агрессивно отреагировал на свой "обман". Хотя первоначальный результат был просто потрясающий, но спустя два года начались тяжелые осложнения, которые едва не стоили больному жизни.

По словам Жаныбека Эркинбаева, мужчина поступил в клинику в критическом состоянии. После проведенной реконструкции пища не усваивалась, организм не получал необходимых микроэлементов, витаминов, аминокислот, поддерживающих нашу жизнь. В результате нарушились все виды обменов – углеводный, жировой, белковый. Уровень альбумина в крови упал до 21 г/л при норме 35-50 г/л. Биохимические процессы были изменены. Чтобы спасти жизнь больному, требовалась экстренная большая и сложная повторная реконструктивная операция. Это был единственный выход. Без нее он умер бы от истощения и голода, из-за происходивших сбоев в организме.

- Мы отчетливо понимали, что он может не выдержать ее. Вводить в наркоз больного в таком состоянии, в котором он находился, – очень опасно. Наркоз блокирует центральную нервную систему, систему кровообращения, снижает артериальное давление. Но и другого шанса помочь человеку не было. И мы решились, как говорится, всем смертям назло, мы же с Расулом Абалиевичем всегда настроены на то, чтобы во что бы то ни стало помочь. Тем более, что человек ждал от нас помощи. И как всегда у нас все получилось! - добавил с улыбкой Эркинбаев, которого один из пациентов очень точно назвал ангелом-хранителем за спасение и свое, и других больных.

Как и предполагал Жаныбек Сардалович, после того, как он ввел пациента в наркоз, давление у него сильно упало. Но Эркинбаеву удалось его стабилизировать. Во время всей почти пятичасовой операции, как он признался, его не покидала мысль: не дай, Бог, случится остановка сердца. Больной страдал еще и от ишемической болезни сердца.

- Я не представлял до операции такой крайне катастрофической ситуации, которая предстала перед нами во время ее. С трудом я нашел оставленную турецкими хирургами часть желудка - не более 30 процентов от всего органа. Остальные 70 процентов желудка и три метра тонкого кишечника они выключили из процесса пищеварения. А оставшиеся части желудка и тонкой кишки соединили между собой. Из-за такой комбинации пища практически не усваивалась, а проваливалась в кишечник. И организм начал страдать из-за дефицита необходимых для жизни веществ, начались боли, - пояснил Расул Абалиевич.

- В придачу в том месте, где турецкие коллеги соединили оставшиеся части желудка и кишечника, образовалась большая – четыре на пять сантиметров - так называемая пептическая язва анастомоза. Возможно, из-за того, что пациент долгое время принимал кетонал, чтобы снять болевой синдром. Возможно, и как осложнение после хирургического вмешательства. Если честно, на мой взгляд, коллеги явно переборщили, выключив 70 процентов желудка и три метра тонкой кишки из процесса пищеварения. Если бы они оставили половину желудка и хотя бы еще один метр кишки, то, думается, в последующем не возникло таких крайне опасных последствий, - считает известный в нашей стране хирург.

- Суть же нашей операции состояла в том, чтобы все органы и систему пищеварения вернуть в естественное положение. Мы восстановили желудок, соединив оставшиеся от него 30 процентов с основной, выключенной из пищеварения частью, и три метра кишечника тоже вернули на место. Естественно, убрали и язву, которая добивала нашего пациента своей болью. Сейчас у него полноценно функционируют все органы, - эмоционально, с улыбкой победителя рассказывает Расул Абалиевич.

- Конечно, я еще ощущаю слабость, соблюдаю диету, строго контролирую уровень сахара, но главное – живу благодаря вот таким врачам! – поблагодарил Марат своих спасителей и впервые за время нашего разговора улыбнулся. – Верно, дома действительно и стены помогают…