Женская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла Кубок CAVA

Женская сборная Кыргызстана по волейболу стала победителем Кубка Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA). Турнир проходил с 19 по 25 декабря в Мале (Мальдивская Республика).

В финальном матче кыргызстанские спортсменки со счётом 3:1 обыграли хозяйку турнира - сборную Мальдив и завоевали главный трофей соревнований.

По пути к победе сборная Кыргызстана уверенно выиграла у команд Бангладеш и Афганистана. В групповом этапе подопечные уступили Мальдивам, но затем победили Афганистан в полуфинале и вышли в финальный поединок.

В Кубке CAVA участвовали национальные сборные Кыргызстана, Афганистана, Бангладеш и Мальдивской Республики.


