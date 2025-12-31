В Казахстане указом главы государства утверждена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года под названием "Единство в многообразии", которая определяет долгосрочные ориентиры деятельности одного из ключевых общественных институтов страны, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Принятая концепция предусматривает дальнейшее развитие Ассамблеи народа Казахстана с учётом новых принципов и современных подходов к консолидации общества. Документ направлен на усиление роли АНК в обеспечении общественного согласия, укреплении общенационального единства и сохранении межэтнической гармонии в условиях меняющихся социально-политических реалий.

В основе Концепции заложено понимание того, что многообразие культур, языков и традиций является не источником разногласий, а фундаментом устойчивого развития государства. Ассамблея народа Казахстана рассматривается как платформа диалога, способствующая формированию культуры взаимного уважения, гражданской ответственности и доверия между различными этническими группами.

Документ ориентирован на обновление форм и методов работы Ассамблеи, расширение её участия в общественных процессах и усиление взаимодействия с институтами гражданского общества. Особое внимание уделяется вопросам воспитания молодёжи в духе общенациональных ценностей, укрепления казахстанской идентичности и продвижения принципов равных возможностей для всех граждан.

Токаев утвердил новую концепцию развития Ассамблеи народа Казахстана.