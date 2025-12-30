Погода
Глава кабмина ознакомился с ходом сельскохозяйственной ярмарки в Бишкеке

154  0
- Светлана Лаптева
С 27 по 31 декабря на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке проходит сельскохозяйственная ярмарка, организованная Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Основная цель мероприятия - обеспечение населения отечественными продуктами питания по доступным ценам.

Сегодня ярмарку посетил председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев. В ходе визита он отметил, что такие мероприятия способствуют устранению посредников между производителями и потребителями.

"Уважаемые участники ярмарки, от имени Кабинета Министров поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мы видим, что в Бишкеке на постоянной основе, еженедельно, проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Инициатива Бакыта Торобаева приносит пользу как товаропроизводителям и фермерам, так и населению, которое приобретает продукцию без посредников и по более низким ценам. Фермеры реализуют продукцию ниже рыночных цен, а сельскохозяйственные предприятия - по заводским ценам. Такой формат торговли обеспечивает прямую связь между производителем и потребителем, исключает посредников и позволяет сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания", - подчеркнул глава Кабмина.

Он также отметил, что цены на мясо на ярмарке не превышают установленные максимальные показатели: говядина реализуется по цене до 680 сомов за килограмм, баранина - до 690 сомов.

Председатель Кабинета Министров подчеркнул, что проведение подобных ярмарок будет продолжено и в следующем году. Аналогичные сельскохозяйственные ярмарки регулярно проходят и в других регионах страны.


URL: https://www.vb.kg/453938
ярмарка, Бишкек, Кабинет министров
