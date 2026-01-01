Погода
Куда сходить с детьми в Бишкеке на январских каникулах

Новогодние каникулы - хороший повод выбраться из дома и провести время вместе с детьми. В праздничный период в Бишкеке можно найти разные варианты для прогулок, активного отдыха и культурных выходов. "Кабар" собрал несколько локаций, куда можно сходить в городе.

Главная елка на площади Ала-Тоо

В период новогодних каникул на площади Ала-Тоо стоит главная елка страны. Здесь работают фуд-корт с горячими напитками и уличной едой, а также большой каток под открытым небом. Для детей организованы приемные Аяз-Ата и Санта-Клауса с подарками, а также проводятся шоколадные и пряничные мастер-классы.

Парк "Евразия"

В новогодние дни парк "Евразия" - одно из популярных мест для семейного отдыха. Территорию парка украсили новогодним декором и установили елку. "Евразия" остается удобным вариантом для прогулок с детьми в период зимних каникул.

Горнолыжные базы Кыргызстана

В зимний период доступны для посещения горнолыжные базы страны, в том числе "Каракол", "ЗИЛ" и "Орловка". Эти локации предлагают возможности для катания на лыжах и сноуборде, а также для отдыха в зимней горной атмосфере. Перед поездкой рекомендуется заранее уточнять режим работы, погодные условия и состояние трасс.

Городской каток Bishkek Arena

Bishkek Arena предлагает покататься на коньках взрослым и детям. Здесь можно проводить время всей семьей и наслаждаться зимней атмосферой. Каток позволяет активно отдохнуть и провести несколько часов в движении и веселье.

Кинотеатры - фильм "Аватар: Пламя и пепел"

В период новогодних каникул жители Бишкека могут посетить кинотеатры города и посмотреть фильм "Аватар: Пламя и пепел". Поход в кино остается одним из популярных вариантов семейного досуга в праздничные дни и позволяет провести время вместе в спокойной обстановке.

Спектакль "Летучий корабль"

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова проходит показ музыкальной сказки "Летучий корабль". Перед посещением рекомендуется уточнить даты и время показов.


театр, парк, Бишкек, каникулы
