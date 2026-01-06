Полиция Ганы задерживала лжепророка Эбо Ноя, предрекавшего потоп

Самопровозглашенный пророк из Ганы Эванс Эшун, известный как Эбо Ной, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря 2025 года, незадолго до указанной даты объявил об отсрочке апокалипсиса, а вскоре после этого был арестован полицией по подозрению в мошенничестве.

Мужчина заявил, что получил новое видение: построенные им десять ковчегов не смогут вместить всех желающих, поэтому Бог дал человечеству дополнительное время для постройки новых судов. После того как предсказанный потоп не состоялся, пророк объяснил это тем, что ему удалось "уговорить Бога не губить наш мир" благодаря молитвам.

Эбо Ной активно собирал пожертвования на строительство ковчегов, убеждая последователей в неминуемом конце света. Однако вместо спасения мира он приобрел на собранные средства автомобиль Mercedes-Benz, что вызвало подозрения у правоохранительных органов.

Арест произошел примерно в канун Нового года и стал результатом расследования деятельности Эшуна, который вводил людей в заблуждение и извлекал из этого финансовую выгоду. Несмотря на его заявления о ведении аскетичного образа жизни, в социальных сетях появились видео, где он демонстрирует новый автомобиль класса люкс. Власти Гены призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки подобных лжепророков.

Напомним, что его пророчества о потопе, о котором ему сообщил сам Господь, имели серьёзные последствия для поверивших в эту бредятину граждан.

Мало того, что люди в целом подверглись массовой панике, так они ещё бросали дома, работу и учёбу, тратили деньги, чтобы приехать к месту строительства "ковчегов", что, естественно, создавало серьёзную социальную напряжённость.

И можно было бы хоть как-то попытаться смириться с ситуацией, если бы Эбо Ной признал свою неудачу, раскаялся и принёс бы публичные извинения гражданам.

К тому же, он совершил прямое нарушение законодательства Ганы, так как там действует запрет на распространение ложных пророчеств, вызывающих страх и панику.

А коли нарушили закон - будьте добры понести за это наказание.

Пока известно, что Эванс Эшун (настоящее имя "пророка") признался в содеянном и раскаивается, потому что всё это он делал "для привлечения внимания и популярности".

Тем не менее, продолжаем следить за событиями и ждать результаты психиатрической экспертизы.

Источник: mk.ru