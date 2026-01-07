В КР введены новые правила лицензирования и работы ФККС и кредитных союзов

Правлением НБ КР принято постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам лицензирования и регулирования деятельности ОАО "Финансовая компания кредитных союзов" и кредитных союзов". Об этом сообщил финансовый регулятор.

Постановление позволит Финансовой компании кредитных союзов расширить свою деятельность и получить право выдавать кредиты не только кредитным союзам, но и физлицам, и юрлицам.

В Положении "О лицензировании деятельности специализированной финансово-кредитной организации Открытого акционерного общества "Финансовая компания кредитных союзов" пункт 3 изложен в следующей редакции:

"Акционерами компании могут выступать физические и юридические лица.

Доля кредитного союза в капитале компании не должна превышать 20% голосующих акций компании.

Доля физического лица и юридического лица, не являющегося кредитным союзом, в капитале компании не должна превышать 15% голосующих акций компании.

Общая доля голосующих акций, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся кредитными союзами, не может превышать 49% уставного капитала компании".

В качестве источников происхождения денежных средств:

юридическими лицами должны быть предоставлены:

финансовая отчетность за последний финансовый год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний финансовый год), налоговые декларации и/или иные документы о финансовом состоянии или их копии (заверенные печатью юрилица);

аудиторское заключение (при наличии либо в случае если данное требование установлено законодательством) или его копия (заверенная печатью юрлица);

физическими лицами могут быть предоставлены:

налоговые декларации о доходах, договоры купли-продажи/дарения движимого/недвижимого имущества, право на наследование денежной суммы, имущества и другие подтверждающие документы или их копии.

Юрлицами и физлицами также могут быть предоставлены и иные документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, которые внесены в уставный капитал и не запрещены законодательством КР.

Постановление вступит в силу через 15 дней со дня его официального опубликования. Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, на общественное обсуждение проект постановления правления НБ КР "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам лицензирования и регулирования деятельности ОАО "Финансовая компания кредитных союзов" и кредитных союзов" был вынесен в начале декабря 2025 года. Документ был разработан для расширения деятельности Финансовой компании кредитных союзов (ФККС) и пересмотра минимальных требований к должностным лицам кредитных союзов (КС).

