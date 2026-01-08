Как спортивные и культурные события меняют историю успеха Индии

Спортивная и событийная экосистема Индии доминирует на площадках, превращая города в круглогодичные арены экономической активности, молодежных устремлений и культурного обмена, сообщает издание Khaleej Times.

Тёплым ноябрьским вечером в Ахмедабаде более 130 тысяч болельщиков заполнили стадион "Нарендра Моди" - не ради концерта, а ради финала чемпионата мира по крикету. Матч, больше похожий на национальное празднование с глобальной аудиторией, был наполнен энергией, которая выплеснулась за пределы трибун - в отели, кафе, на автомагистрали и в переговорные комнаты. Это был ещё один знаменательный день в спортивном календаре Индии, зафиксировавший образ новой страны: уверенной в себе, связанной с миром и действующей на глобальной арене со стратегическим намерением.

При этом крикет по-прежнему остаётся локомотивом - и каким. Совет по контролю за крикетом в Индии (BCCI) сообщил о рекордной выручке в 97,41 млрд рупий в 2023–24 финансовом году, из которых около 57,61 млрд рупий пришлось только на Индийскую премьер-лигу (IPL). Привлекательность лиги не ограничивается финансами: сезон IPL 2024 посмотрели около 446 млн уникальных телезрителей, а финал 2025 года собрал порядка 169 млн телезрителей, став одной из самых просматриваемых спортивных трансляций в истории Индии.

Однако спортивная экономика Индии уверенно выходит далеко за пределы крикетного поля. По данным ведущих отраслевых исследований, индийская спортивная индустрия движется к росту со среднегодовым темпом 12–14% и может достичь примерно 40 млрд долларов к 2030 году. Этому способствует инвестиции в инфраструктуру, медиа, технологии и программы развития на массовом уровне в разных дисциплинах.

Спортивно-событийная экосистема Индии больше не находится "в раздевалке" в ожидании прорыва. Она доминирует на площадках, превращая города в круглогодичные центры экономической активности, молодежных амбиций и культурного обмена.Этот рост уже не абстрактен - он заметен на стадионах и аренах по всей стране.

Возьмём хоккей на траве - национальный вид спорта Индии, переживающий долгожданное возрождение. Успехи мужской сборной Индии, завоевавшей бронзовые медали Олимпийских игр в Токио и Париже, вновь разожгли общественный интерес и корпоративную поддержку. Хоккейная лига Индии (HIL), возрождённая в обновлённом формате, как ожидается, привлечёт международных игроков и внимание глобальных вещателей, а международные турниры в Бхубанешваре и Руркеле стабильно собирают почти полные трибуны.

Кабадди, в свою очередь, стала одной из самых впечатляющих историй спортивного успеха Индии. Профессиональная лига кабадди (PKL), запущенная в 2014 году, сегодня собирает около 200 млн зрителей каждый сезон, что делает её одной из самых просматриваемых некрикетных лиг в стране. Отличительной особенностью PKL является её глубокое проникновение в города второго и третьего уровня.

Футбол также находит свою аудиторию. Индийская суперлига (ISL) постепенно превратилась в знаковый проект, привлекая международных игроков, тренеров и инвесторов. Средняя посещаемость матчей сопоставима с показателями ведущих азиатских лиг, а телевизионная аудитория в последние сезоны превысила 150 млн зрителей, что свидетельствует о том, что футбол перестал быть нишевым увлечением.

Теннис добавил ещё одно измерение в спортивный календарь страны. Возвращение турниров уровня ATP и WTA, включая Chennai Open и Bengaluru Open, закрепило за Индией статус значимой остановки на международной теннисной карте. Эти турниры уступают крикету по масштабу, но их экономический эффект остаётся ощутимым, привлекая международный интерес.

Бадминтон также продолжает набирать высоту. Турнир India Open Super 750 регулярно привлекает ведущих игроков мира и демонстрирует высокие телевизионные рейтинги.

Даже женский спорт, наконец, получает заслуженное внимание. От рекордных показателей телесмотрения женского крикета до роста спонсорства и посещаемости лиг - тенденция очевидна: спортивная страсть в Индии становится более широкой и инклюзивной.

Все эти процессы перекликаются с более масштабными амбициями страны. При поддержке федерального правительства Индийская олимпийская ассоциация одобрила заявку Индии на проведение Игр Содружества 2030 года. Ожидается, что это решение станет стимулом для масштабного обновления инфраструктуры, привлечёт международных участников и даст импульс туризму, сопоставимый с эффектом Игр Содружества 2010 года в Нью-Дели.

За пределами спорта живые развлекательные мероприятия усиливают этот импульс. Масштаб подъёма ярко проявился во время концертов Coldplay Music of the Spheres в Ахмедабаде, которые, по оценкам, принесли экономический эффект около 641 крор рупий. Двухдневное шоу собрало более 220 тысяч зрителей и вызвало рост спроса на гостиницы, рестораны, транспорт и сопутствующие услуги.

Важно отметить, что этот всплеск активности не ограничивается мегаполисами. Только в 2025 году по всей Индии прошли десятки масштабных концертов - мероприятий с аудиторией более 5 тысяч человек - от Кочи до Гувахати.

Экономисты называют это мультипликативным эффектом: крупное спортивное событие или концерт не просто продаёт билеты, но и заполняет гостиницы, оживляет транспортные сети, увеличивает поток покупателей в рознице и создаёт краткосрочные рабочие места в различных секторах.

Для молодёжи Индии это имеет преобразующее значение. Поколение, которое раньше довольствовалось просмотром мировых событий на экранах, теперь переживает их вживую в собственных городах - что подпитывает участие, амбиции и уверенность.

В перспективе ключевыми задачами становятся устойчивость и масштабирование. Индия больше не просто принимает события - она формирует правила игры.