Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 101.15 - 102.10

Опубликован свежий рейтинг самых дорогих брендов планеты Global 500

260  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международное агентство Brand Finance представило ежегодный отчет "Global 500 - 2026", в котором названы наиболее ценные торговые марки мира. Лидером глобального рынка вновь стала компания Apple, чья стоимость за прошедший год выросла до впечатляющих $607,6 млрд (против $574,5 млрд в 2025-м).

Верхние строчки рейтинга прочно удерживает "большая тройка" из США. Вслед за "яблочной" корпорацией расположились:

- Microsoft - бренд оценили в $565,3 млрд (рост на 23% за год);

- Google - замыкает тройку лидеров с показателем $433,1 млрд.

Четвертую позицию сохранил за собой ритейл-гигант Amazon ($369,9 млрд). Одной из главных сенсаций года стал стремительный взлет Nvidia: благодаря буму технологий искусственного интеллекта стоимость бренда взлетела на 110%, достигнув $184,3 млрд, что позволило компании занять почетное 5-е место.

Топ-10 самых дорогих брендов мира в 2026 году:

В страновом зачете безоговорочное лидерство сохраняют Соединенные Штаты: в список 500 лучших вошли сразу 192 американские компании. Вторая строчка у Китая (68 брендов), далее следуют Япония и Франция (по 33 представителя), а также Германия (26) и Великобритания (25).

Эксперты отмечают, что совокупная стоимость пятисот крупнейших брендов мира за год увеличилась на 11%, достигнув исторического максимума в $10,4 трлн. При этом ключевым драйвером роста в 2026 году стала интеграция ИИ-решений, что позволило технологическим компаниям значительно оторваться от представителей традиционных секторов экономики.

Единственным представителем российского бизнеса в списке Global 500 за 2026 год стал Сбер, который показал внушительную динамику роста, поднявшись сразу на 142 позиции вверх.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454589
Теги:
бизнес
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  