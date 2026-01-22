Опубликован свежий рейтинг самых дорогих брендов планеты Global 500

Международное агентство Brand Finance представило ежегодный отчет "Global 500 - 2026", в котором названы наиболее ценные торговые марки мира. Лидером глобального рынка вновь стала компания Apple, чья стоимость за прошедший год выросла до впечатляющих $607,6 млрд (против $574,5 млрд в 2025-м).

Верхние строчки рейтинга прочно удерживает "большая тройка" из США. Вслед за "яблочной" корпорацией расположились:

- Microsoft - бренд оценили в $565,3 млрд (рост на 23% за год);

- Google - замыкает тройку лидеров с показателем $433,1 млрд.

Четвертую позицию сохранил за собой ритейл-гигант Amazon ($369,9 млрд). Одной из главных сенсаций года стал стремительный взлет Nvidia: благодаря буму технологий искусственного интеллекта стоимость бренда взлетела на 110%, достигнув $184,3 млрд, что позволило компании занять почетное 5-е место.

Топ-10 самых дорогих брендов мира в 2026 году:

В страновом зачете безоговорочное лидерство сохраняют Соединенные Штаты: в список 500 лучших вошли сразу 192 американские компании. Вторая строчка у Китая (68 брендов), далее следуют Япония и Франция (по 33 представителя), а также Германия (26) и Великобритания (25).

Эксперты отмечают, что совокупная стоимость пятисот крупнейших брендов мира за год увеличилась на 11%, достигнув исторического максимума в $10,4 трлн. При этом ключевым драйвером роста в 2026 году стала интеграция ИИ-решений, что позволило технологическим компаниям значительно оторваться от представителей традиционных секторов экономики.

Единственным представителем российского бизнеса в списке Global 500 за 2026 год стал Сбер, который показал внушительную динамику роста, поднявшись сразу на 142 позиции вверх.