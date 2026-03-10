Погода
В Кыргызстане спишут налоговые долги, накопленные до 2022 года

- Назгуль Абдыразакова
Задолженность по налогам и страховым взносам, образовавшаяся до 2022 года, подлежит списанию. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Кубанычбек Ысабеков в эфире "Биринчи радио".

По его словам, соответствующие изменения были внесены в Налоговый кодекс в прошлом году в соответствии с указом президента. "Что касается списания налогов: было принято решение, что если задолженность образовалась до 2022 года, то такие долги будут списаны. Единственное условие - по этому факту не должно быть возбуждено уголовное дело", - сказал Кубанычбек Ысабеков. Он добавил, что списанию могут подлежать и другие долги, в том числе в случаях, когда по ним уже имеется судебное решение.

"Другие долги, даже если по ним есть решение суда, тоже могут быть списаны", - сообщил он.

Он отметил, что ГНС намерена дополнительно разъяснить применение этих норм на местах. Ведомство планирует направить во все районы циркуляр, чтобы решения о списании принимались без лишней бюрократии и строго в рамках законодательства. Кроме того, заместитель председателя сообщил, что отдельные решения о списании принимались и по ряду направлений. В частности, речь идет о вопросах, связанных с экспортом скота в Узбекистан, а также о случаях закупки сельскохозяйственной продукции без документов.


URL: https://www.vb.kg/456469
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане
