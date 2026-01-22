Как массовый спорт спасет Кыргызстан? Интервью с учеными из КГМА и КГАФКиС

В Кыргызстане, по мнению известных врачей, сложилась катастрофическая ситуация по заболеваемости населения: ни по одной нозологии нет снижения. Наоборот, заболеваемость растет. Страна практически на лидирующих местах в мировом рейтинге по болезням сердца, легких, опорно-двигательного аппарата, растут показатели в онкологии и травматизме. Систему здравоохранения в нашей стране, скорее, можно назвать "системой лечения болезней". И с каждым годом это "удовольствие" становится для государства все более затратным. При этом увеличение затрат на лечение не имеет прямой корреляции с показателями социального здоровья нации.

Подобная однобокость развития – максимальная ориентация на лечение и, по сути, игнорирование профилактического направления, привела к тому, что, несмотря на достижения в медицине, она бессильна перед ростом заболеваемости, высокой смертности. Со времен Союза в Кыргызстане комплексно не решались проблемы, связанные с массовым спортом, с созданием условий для всех слоев населения для занятий физической культурой, пропагандой здорового образа жизни. Хотя давно уже доказано, что от этих факторов более чем наполовину зависит наше здоровье.

От детсада до пенсии

Ученые Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта и Медицинской академии приступили к разработке проекта программы по развитию физической культуры и массового спорта в стране. Что она предусматривает, поддерживает ли их идею руководство страны, на каких приоритетах акцентируется внимание? Об этом в интервью vb.kg рассказали ее инициаторы - доктор медицинских наук, профессор КГМА Рустам Тухватшин, проректор по учебной работе Академии физической культуры и спорта, доктор педагогических наук, доцент Анаркан Касмалиева и врач спортивной медицины Айнагуль Касымова.

- Программа нацелена на то, чтобы привлечь к занятиям массовым спортом как можно больше людей от младшего дошкольного возраста до пожилого и создать для этого необходимые условия, чтобы массовый спорт и вовлечение населения в занятия физической культурой стали национальной идеей. Тогда, безусловно, будет эффект в плане оздоровления населения, и изменится статистика заболеваемости.

За рубежом спорт стал нормой жизни, там парки, спортивные площадки, стадионы никогда не пустуют, у нас же от силы можно увидеть нескольких человек. В школах Китая, например, после второго-третьего урока проводятся спортивные 15-минутки для всех, помимо уроков физкультуры и занятий в спортивных секциях. В некоторых странах вообще на занятия спортом выделяется целый день, - сказал профессор КГМА Рустам Тухватшин.

По его мнению, Академия физической культуры и спорта должна стать национальным научно-методическим центром по развитию не только каких-то отдельных видов спорта, а по оздоровлению всего населения нашей страны.

- Сейчас идет реформирование всей структуры академии, и в этом процессе мы акцентировали внимание на создании научно-исследовательского центра с несколькими лабораториями. Они будут заниматься вопросами детского и юношеского спорта отдельно, оздоровительными технологиями, разработкой оздоровительных программ по возрастным группам, учебников, методических пособий, подготовкой и переподготовкой специалистов, которые будут работать с нашим населением, - пояснила доктор педагогических наук, доцент Анаркан Касмалиева.

По ее мнению, в обществе остро стоит вопрос физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Поэтому так важна эта программа, которая позволит сформировать физически здорового ребенка, начиная с детского сада, развивать у него выносливость, силу, скорость, укреплять опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку, развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Именно в дошкольном возрасте организм интенсивно начинает расти, и стремительно развиваются все его органы и системы. В этом возрасте формируется и закладывается характер, активизируются способности ребенка. И очень важно, чтобы в процессе физического воспитания им занимался высококвалифицированный педагог, владеющий глубокими знаниями. Сегодня же наблюдается отсутствие специалистов и программ по физическому воспитанию детей раннего возраста.

В стране отсутствует и система комплексного контроля за здоровьем детей, начиная с раннего возраста и до выпускников школ. Сегодня, по ее словам, никто не проводит мониторинг и конкретно не знает, что происходит со здоровьем детей дошкольного, школьного возраста, студентов и взрослого населения, никто не контролирует их физическое развитие.

Сегодня в школах, как отмечают ученые, нет школьных врачей, их надо вернуть и проводить профосмотры учащихся в начале и в конце года, вести электронный журнал состояния каждого ученика. Электронная система за 11 лет контроля за здоровьем сама выстроит динамику – норма, выше или ниже нормы. Если удастся ее ввести, то это будет огромным вкладом в укрепление здоровья населения.

Создание системы мониторинга здоровья и физического развития, начиная со школьного возраста, позволит в динамике наблюдать, как активный и здоровый образ жизни людей влияет на их состояние. Мы припозднилась с этим как минимум лет на двадцать, и как итог - сегодня не хватает мест в больницах, а в поликлиниках очереди к врачам.

Программа предусматривает проведение мониторинга здоровья и физического развития детей, посещающих дошкольные учреждения. Благодаря такому мониторингу можно сделать срез здоровья маленьких граждан нашей страны и решить, что еще надо сделать для их оздоровления. То же самое и с учащимися школ. С первого класса и до выпускного крайне важно проводить мониторинг здоровья учащихся по мере их взросления после занятий спортом, с учетом их физических возможностей.

- Мы провели анализ состояния здоровья школьников с 2011 по 2021 год по статистическим данным информационного центра Минздрава. Динамика заболеваемости не падает. Характерные для школьников заболевания какими были, такими и остались. Это – заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, зрения и заболевания нервной системы, - отметила Айнагуль Касымова. – В школу приходит уже около 30 процентов детей с тем или иным заболеванием. А здоровыми вообще уходят всего 20 процентов, а остальные – с отклонениями здоровья. И ситуация только ухудшается. Все больше детей появляется на свет с серьезными патологиями, в том числе и потому, что их мамы и папы сами нездоровы.

Кроме того, как отметили собеседники, сегодня никто особо не удивляется, что подростки курят, употребляют наркотики, алкоголь. Конечно, спорт не может быть панацеей от всех этих бед, но он дает альтернативу, помогает противостоять злу. Согласно исследованиям, если к 12 годам ребенок занимается спортом, то у него вырабатывается своеобразный иммунитет к употреблению наркотиков, алкоголя, табака. Он растет более дисциплинированным, с совершенно другими жизненными установками, будет здоровым, по-хорошему амбициозным.

Для работающих кыргызстанцев, пенсионеров спорт также важен: регулярные занятия позволяют избежать множества проблем со здоровьем. Тем более, что физическая культура сегодня доступна любому - и ребенку, и старику.

По словам Анаркан Касмалиевой, конечно, предстоит большая работа по разработке стандартов, методических пособий для всех уровней населения, необходимо оборудование для объективного мониторинга за состоянием здоровья конкретных групп населения, чтобы точно знать, как оно меняется после занятий физкультурой и спортом.

По мнению ученых, эти ключевые проблемы было предложено включить в программу развития физической культуры и спорта в Кыргызской Республике до 2030 года. На это потребуется, безусловно, не один год, но программу по привлечению населения к массовому спорту надо начинать сегодня, не откладывая, как говорится, в долгий ящик.

Инвестиции в здоровье

Она потребует, разумеется, и немалых финансовых затрат. Но, с другой стороны, понятно, что невозможно достичь здоровья через лечение, на которое тратятся миллиарды сомов. Именно снижение затрат на лечение заболеваний – одна из насущных задач сегодня во всех странах мира. Что и породило новые приоритеты. На лидирующие позиции вышли такие, как физическое и психическое здоровье, продолжительность и качество жизни.

- Программа по привлечению населения к массовому спорту окупится сторицей – это инвестиции в здоровье нации. Массовый спорт - самый доступный и окупаемый инструмент профилактики: регулярная физическая активность всего населения – детей, взрослых снижает риск тяжелых заболеваний. Это ежедневная превентивная медицина – уроки физкультуры, ходьба, бег, плавание, командные соревнования. В итоге для государства - меньше госпитализаций и расходов на лечение, для экономики - рост производительности труда. Но сегодня финансируется только лечение, но не оздоровительные программы и проекты, - говорит профессор Тухватшин.

В стране, его мнению, сейчас достаточно мест, доступных для занятий физкультурой, появилось много спортивных сооружений и стадионов. Можно каждую неделю проводить со школьниками различные спортивные мероприятия. Взрослые же могут вместе с детьми заниматься в парках, на стадионах. Это приводит к привычке с детства беречь и контролировать свое здоровье. Возможно, надо вернуть и спортивные клубы в школах, в университетах и колледжах, на предприятиях и, конечно же, по месту жительства, что сделает спорт более доступным и массовым.

- И есть надежда, что программу поддержит руководство страны. Как известно, и президент, и все его окружение увлечены спортом и отлично осознают его значение в укреплении здоровья. Повсюду в стране возводятся спортивные сооружения. И поддержка программы однозначно станет еще одним значимым подтверждением эффективности государственной политики, - считает профессор Тухватшин.

- И, конечно, Академия физической культуры и спорта даже при поддержке медиков не справится с этой масштабной программой. Важно, чтобы в ней участвовали все: министерства, регионы, бизнес, общественные организации и спортивные федерации, чтобы массовый спорт и физкультура стали, как я уже сказал, национальной идеей, - добавил ученый.

Ученые подчеркнули также, что у людей, которые будут работать с детьми и взрослыми, должна быть весомая мотивация. Возможно, в виде надбавок к зарплате, если их воспитанники показывают хорошие результаты.

- Мы переработали нормативы физической подготовленности для школьников, поскольку из-за отсутствия механизмов мотивации и стимулирования они перестали работать, стали формальными. Учителя физкультуры не заинтересованы в подготовке детей к сдаче этих нормативов. Если бы учитель получал доплату к зарплате, когда, например, 70 процентов его учеников сдали нормативы, то и физподготовка велась бы на уровне. То же и в детских садах. Если пришли дети с одним уровнем здоровья, а ушли с лучшим уровнем развития и здоровья, значит, в детском саду решаются задачи по оздоровлению детей. Оздоровительный эффект должен измеряться, он легко измеряется путем сравнения исходных, промежуточных и конечных результатов, - считает Анаркан Касмалиева.

И у спортсменов – проблемы

Еще одно направление программы - развитие спорта высших достижений. Это важно как для престижа государства, так и для раскрытия возможностей человека, демонстрации уровня новых спортивных технологий и инноваций. Комплексный контроль в процессе подготовки спортсменов позволит обеспечить рациональный режим тренировки, адаптации и восстановления и сохранить здоровье занимающихся.

- Здоровье наших спортсменов оставляет желать лучшего. У каждого второго подростка-спортсмена есть отклонения здоровья. Чаще всего отмечаем сердечно-сосудистые заболевания. Но если начать заниматься физкультурой с ребенком дошкольного возраста, то потом мы можем в зависимости от его физического развития и здоровья рекомендовать ему тот или иной вид спорта. Это очень важно, - считает Айнагуль Касымова. – Во всех видах спорта этого никто не учитывает.

- Я работала в спортивном реабилитационном центре. Мы проводили профосмотры детей дошкольного, школьного, юношеского возраста. И я обратила внимание на то, что много детей не по своим физиологическим возможностям и способностям выбрали вид спорта. Это, во-первых, необоснованная трата средств, поскольку затраты на воспитание спортсмена немалые. Чтобы избежать затрат, надо изначально выявлять, кто из детей по состоянию здоровья, физиологическим данным может заниматься, например, футболом или борьбой. Изначально можно уверенно предположить, даст этот ребенок какой-то результат в этих видах спорта или ему лучше заняться другим. А во-вторых, занятия спортом, не соответствующим здоровью, могут принести только вред. То есть надо индивидуально подбирать вид спорта для каждого человека, если он настроен на спортивную карьеру. Все это предусмотрено в программе, - сказала Айнагуль Касымова.

Авторы программы по внедрению массового спорта в нашу жизнь подняли глобальную и актуальную проблему для страны: спорт может не только оздоровить, но и объединить наше общество. Как известно, он объединяет всех без исключения независимо от национальности, молодых и пожилых, богатых и не очень, людей с ограниченными возможностями здоровья и именитых спортсменов. Он действительно может стать по-настоящему крепкой национальной идеей и мощной энергией для оздоровления нации.