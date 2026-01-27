Поставки грецких орехов из Китая в Кыргызстан в 2025 году упали на 32%

Кыргызстан в 2025 году существенно сократил закупки грецких орехов из Поднебесной. Согласно свежим данным Главного таможенного управления КНР, импорт этой продукции снизился на 32% по сравнению с предыдущим годом.

Если в 2024 году физический объем поставок составлял 42,2 тысячи тонн, то по итогам 2025 года этот показатель опустился до 28,7 тысячи тонн. Отрицательная динамика наблюдается и в денежном эквиваленте: общая стоимость закупленных орехов составила 99,9 миллиона долларов, что на 21,2% меньше прошлогодних результатов.

Эксперты отмечают, что падение стоимости оказалось менее глубоким, чем падение объемов, что связано с ценовой конъюнктурой. В отчетный период средние цены на китайские орехи распределились следующим образом:

В скорлупе: от $1,5 до $2 за килограмм. Очищенные (ядра): от $3,9 до $5 за килограмм.

Аналитики связывают такую тенденцию с возможным насыщением внутреннего рынка, ростом собственного производства в Кыргызстане или переориентацией торговых потоков в регионе. Тем не менее Китай остается ключевым поставщиком данной категории товаров, несмотря на заметное охлаждение импортной активности в минувшем году.