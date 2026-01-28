Таалатбек Масадыков принял участие во встрече СНГ с Сергеем Лавровым

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков стал участником важной дипломатической встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран-участниц СНГ. В ходе переговоров, прошедших в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны проанализировали итоги многостороннего сотрудничества на евразийском пространстве за 2025 год и обсудили ключевые вызовы международной повестки.

Особое внимание участники уделили планам на ближайшую перспективу. В числе приоритетных задач - усиление координации во внешней политике, а также качественное расширение взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из центральных вопросов обсуждения стало укрепление архитектуры региональной безопасности, что является ключевым направлением для стабильности стран-содружества.

По итогам встречи намечены конкретные шаги по наращиванию интеграционных процессов, которые позволят более эффективно реагировать на современные угрозы и развивать стратегическое партнерство между государствами СНГ.