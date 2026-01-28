Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

Таалатбек Масадыков принял участие во встрече СНГ с Сергеем Лавровым

278  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков стал участником важной дипломатической встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран-участниц СНГ. В ходе переговоров, прошедших в конструктивной и дружественной атмосфере, стороны проанализировали итоги многостороннего сотрудничества на евразийском пространстве за 2025 год и обсудили ключевые вызовы международной повестки.

Особое внимание участники уделили планам на ближайшую перспективу. В числе приоритетных задач - усиление координации во внешней политике, а также качественное расширение взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из центральных вопросов обсуждения стало укрепление архитектуры региональной безопасности, что является ключевым направлением для стабильности стран-содружества.

По итогам встречи намечены конкретные шаги по наращиванию интеграционных процессов, которые позволят более эффективно реагировать на современные угрозы и развивать стратегическое партнерство между государствами СНГ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454771
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  