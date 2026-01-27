Погода
Николай Валуев прокомментировал ситуацию с его дипфейком в сегменте ЦА

- Виктория Гунгер
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал, гуляющее по центральноазиатским соцстям видео, где он якобы призывает использовать против государств региона политику "кнута и пряника". Видео вызвало общественный резонанс. Однако большая часть пользователей засомневалось в его подлинности и разглядело в нем хорошо смонтированный дипфейк.

Сегодня это подтвердил и сам российский парламентарий. Как он написал в своем Telegram, в настоящий момент интернет является не только источником благ информации, но и опасностей.

"В нужном свете поданная информация с видеорядом всегда рассчитана на приёмник в виде ушей и глаз. Сегодня с помощью технологий можно снимать фильмы без личного участия людей и стало доступно абсолютному большинству людей. Однако неискушенных и неопытных душ всегда больше. Именно для них и созданы все эти манипуляции. Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, и это видео сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео", - отметил он.

Валуев напомнил, что в настоящее время подобные технологии стоят на вооружении целых стран и постоянно совершенствуются.

"Не будем легко внушаемы. Помним, что кричат больше всех при поимке воры. Поэтому миллион раз лучше осмыслить и осознать, что там вновь сунули в интернет и только потом решать насчёт перепостов. Особенно не верьте непроверенным источникам. Сил вам и мудрости!", - подчеркнул депутат ГД РФ Николай Валуев.


