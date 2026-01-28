Минюст КР хочет сделать риэлторские услуги прозрачными и контролируемыми

Минюст разработал законопроект, направленный на регулирование риэлторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Документ направлен на защиту граждан от недобросовестных посредников, скрытых комиссий, мошеннических и манипулятивных схем, фиктивных объявлений, а также иных проявлений так называемого "дикого риэлторства". Речь идет о непрофессиональных, непрозрачных и зачастую агрессивных практиках, которые сегодня сопровождают сделки на рынке недвижимости и создают риски для граждан.
Законопроект подготовлен в рамках процесса дебюрократизации и направлен на упорядочивание риэлторской деятельности и систематизацию посредничества в функционировании рынка недвижимости.
Ключевые акценты проекта:
обязательная государственная регистрация (сертификация) риэлторов с учетом установленных стандартов профессиональной деятельности;
введение идентификационной карточки риэлтора, позволяющей гражданам проверить статус и легальность посредника;
установление единых стандартов риэлторских услуг и типовых договоров;
обеспечение прозрачной информации о статусе, роли и полномочиях риэлтора в сделке;
запрет двойных комиссий и ограничение рекламы объектов недвижимости вводящей в заблуждение;
установление ответственности за незаконную риэлторскую деятельность и нарушение установленных требований.
Кроме того, законопроект предусматривает налоговые меры, направленные на ограничение спекулятивных операций с недвижимостью.
Ожидается, что принятие документа позволит навести порядок на рынке недвижимости, повысить уровень доверия граждан и создать цивилизованные условия работы для добросовестных участников рынка.
Ознакомиться с текстом законопроекта можно по ссылке.