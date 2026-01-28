Погода
Минюст КР хочет сделать риэлторские услуги прозрачными и контролируемыми

- Назгуль Абдыразакова
Минюст разработал законопроект, направленный на регулирование риэлторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ направлен на защиту граждан от недобросовестных посредников, скрытых комиссий, мошеннических и манипулятивных схем, фиктивных объявлений, а также иных проявлений так называемого "дикого риэлторства". Речь идет о непрофессиональных, непрозрачных и зачастую агрессивных практиках, которые сегодня сопровождают сделки на рынке недвижимости и создают риски для граждан.

Законопроект подготовлен в рамках процесса дебюрократизации и направлен на упорядочивание риэлторской деятельности и систематизацию посредничества в функционировании рынка недвижимости.

Ключевые акценты проекта:

обязательная государственная регистрация (сертификация) риэлторов с учетом установленных стандартов профессиональной деятельности;

введение идентификационной карточки риэлтора, позволяющей гражданам проверить статус и легальность посредника;

установление единых стандартов риэлторских услуг и типовых договоров;

обеспечение прозрачной информации о статусе, роли и полномочиях риэлтора в сделке;

запрет двойных комиссий и ограничение рекламы объектов недвижимости вводящей в заблуждение;

установление ответственности за незаконную риэлторскую деятельность и нарушение установленных требований.

Кроме того, законопроект предусматривает налоговые меры, направленные на ограничение спекулятивных операций с недвижимостью.

Ожидается, что принятие документа позволит навести порядок на рынке недвижимости, повысить уровень доверия граждан и создать цивилизованные условия работы для добросовестных участников рынка.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно по ссылке.


URL: https://www.vb.kg/454802
Теги:
законопроект, недвижимость, Кыргызстан, Министерство юстиции
