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Мирлан Тургунбеков возглавил Постоянный совет ОДКБ

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16 января в Секретариате ОДКБ состоялось первое заседание Постоянного совета в новом году. Об этом сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности. Председательство было передано Постоянному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил благодарность Постоянному представителю Казахстана Марату Сыздыкову за успешное руководство советом в 2024 году.

На заседании обсудили план мероприятий на 2025 год. По инициативе нового председателя Мирлана Тургунбекова девизом деятельности на этот год стало: "80 лет Великой Победы!".


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URL: https://www.vb.kg/442128
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, ОДКБ
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