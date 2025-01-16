Мирлан Тургунбеков возглавил Постоянный совет ОДКБ

16 января в Секретариате ОДКБ состоялось первое заседание Постоянного совета в новом году. Об этом сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности. Председательство было передано Постоянному представителю Кыргызской Республики при ОДКБ Мирлану Тургунбекову.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил благодарность Постоянному представителю Казахстана Марату Сыздыкову за успешное руководство советом в 2024 году.

На заседании обсудили план мероприятий на 2025 год. По инициативе нового председателя Мирлана Тургунбекова девизом деятельности на этот год стало: "80 лет Великой Победы!".