Западный проект разрушения государств: урок Ирана для исламского мира

Исламские страны в большинстве своём расположены в нефтеносных и богатых природными ресурсами регионах и в основном находятся на территории Азии и Африки. Многие из этих государств, помимо нефти, обладают и другими ценными минеральными ресурсами. Даже те исламские страны, которые не располагают значительными запасами нефти и полезных ископаемых, по меньшей мере занимают важное и определяющее геополитическое и стратегическое положение в мире.

Некоторые государства, такие как Исламская Республика Иран, одновременно обладают несколькими важнейшими характеристиками. Это и обширные запасы нефти и полезных ископаемых; и выдающееся стратегическое положение в качестве перекрёстка Востока и Запада, Севера и Юга; и значительная территория, и многочисленное население.

Политика западных держав - от эпохи классического колониализма Великобритании до сегодняшнего дня, когда Соединённые Штаты открыто стремятся к господству над нефтью и другими стратегическими ресурсами, - всегда основывалась на принципе "разделяй и властвуй".

В рамках этой политики крупные и независимые государства должны быть превращены в несколько малых, слабых и легко контролируемых стран. Пока правители таких государств играют роль "дойной коровы" для США и Запада, против них не предпринимаются агрессивные действия, поскольку главной целью является разграбление богатств народов.

Но всякий раз, когда какой-либо народ или правительство стремится к независимости и желает расходовать свои богатства на благополучие собственного населения, оно становится объектом свержения, разрушения или расчленения под различными предлогами, чтобы власть перешла к зависимым наёмникам или небольшим местным режимам.

До последних десятилетий XX века практически все сферы жизни Ирана находились под влиянием и контролем США и Запада. Когда же при поддержке народа и духовенства было сформировано национальное правительство, подобное правительству доктора Мохаммада Мосаддыка, и была осуществлена национализация нефтяной промышленности, оно было свергнуто посредством переворота.

С победой Исламской революции Ирана в 1979 году мусульманские народы пробудились, и в исламском мире началась волна революционных движений. Правительства были вынуждены объявить хотя бы показательные изменения в своей политике.

Соединённые Штаты, осознав, что Исламская революция может стать источником вдохновения для других народов, с первых же лет начали организовывать перевороты, внутренние беспорядки и вооружённые конфликты против Ирана.

После провала этих попыток была развязана навязанная восьмилетняя война Ирака против Ирана при всесторонней поддержке США, Запада и некоторых региональных режимов. Несмотря на тяжёлые потери, эта война завершилась поражением врагов и победой иранского народа.

После войны Иран вступил на путь быстрого развития в научной, промышленной, медицинской, военной, оборонной, экономической сферах (в особенности в области ненефтяного экспорта), а также в ядерных технологиях. К 2024 году, согласно международной статистике, страна заняла места от первого до пятнадцатого в мире во многих из этих областей.

Эти успехи оказались неприемлемыми для США и Запада, поскольку могли превратить Иран в образец для других исламских стран. Поэтому они периодически запускали проекты по созданию внутренних беспорядков, так что после окончания войны примерно каждые десять лет планировались крупные волнения, а в последние годы интервал между ними сократился до одного-двух лет.

Несмотря на открытую поддержку со стороны США и Израиля, все эти заговоры потерпели поражение.

В конечном итоге противники пришли к выводу, что следует прибегнуть к прямому военному нападению и масштабным убийствам высокопоставленных должностных лиц - включая руководителей трёх ветвей власти, старших военных командиров и учёных - а также одновременно задействовать свою вооружённую агентурную сеть.

Однако и этот заговор, по воле Божьей, благодаря мудрому руководству аятоллы Али Хаменеи и единству иранского народа, потерпел неудачу. После двенадцати дней столкновений именно США и Израиль через посредников просили прекращения огня. Президент США в прямом эфире даже признал, что "спас Израиль от ада".

Мощь иранских гиперзвуковых ракет и недорогих, но эффективных беспилотников поразила противников - тех самых, кто ранее называл эти достижения фальшивкой и продуктом компьютерной графики, а впоследствии сам начал пытаться их копировать.

После военного поражения враги вновь сделали ставку на свою шпионско-диверсионную сеть и силы, ориентированные на создание беспорядков. Под прикрытием мирных экономических протестов в более чем 650 городах и 1700 точках страны была развёрнута организованная, террористическая, по типу ИГИЛ, кампания.

За два дня и две ночи, пользуясь тем, что против них не применялась военная сила, они варварски убили около 2500 сотрудников сил безопасности и мирных граждан, включая детей, медицинский персонал и случайных прохожих. В ряде случаев, выдавая себя за обычных людей, они заявляли, что доставят раненых в больницу, но после этого расстреливали их. После ареста более тысячи участников этих событий многие дали ужасающие признания, которые транслируются по иранскому телевидению с пометкой "не для лиц младше 18 лет".

В ходе этих беспорядков был нанесён огромный ущерб государственному и частному имуществу, в том числе 305 машин скорой помощи, 24 автозаправочные станции, 700 магазинов, 300 жилых домов, 750 филиалов и офисов банков, 414 государственных зданий, 749 полицейских автомобилей, 120 баз "Басидж", 200 школ, 350 мечетей, тысячи экземпляров Корана, более 60 библиотек, 89 религиозных учебных заведений, 253 автобусные остановки, 600 банкоматов, 800 частных автомобилей.

Тем не менее многомиллионный митинг народа - около трёх миллионов человек в Тегеране и почти сорока миллионов по всей стране, по данным международных СМИ, - в течение нескольких дней положило конец этим беспорядкам.

Исходя из этого, элиты исламских стран не должны поддаваться обманчивым лозунгам международных структур о правах человека, демократии, свободе и Организации Объединённых Наций. Пусть посмотрят на судьбу Палестины, Ливана, Ливии, Сирии, Ирака и Венесуэлы и спросят себя, с какими нормами международного права совместимы подобные действия?

Враги ислама считают уничтожение Исламской Республики отправной точкой для установления контроля над остальными исламскими странами - от Азербайджана и Турции до Египта, Пакистана, Индонезии, Малайзии, Марокко и Алжира.

На элите исламского мира лежит обязанность с бдительностью, разъяснением и информированием своих народов противостоять этому опасному проекту. Несмотря на все заговоры, ислам фронта сопротивления расширяется. ХАМАС, который когда-то был благотворительной организацией, сегодня превратился в силу сопротивления сионистскому режиму. Ливан, несмотря на утрату своих лидеров, стоит сегодня твёрже, чем прежде. В Ираке силы, поддерживающие сопротивление, из меньшинства превратились во влиятельную силу в парламенте.