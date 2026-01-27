Погода
Предприниматели Кыргызстана требуют у Нацбанка остановить финансовый диктат

- Светлана Лаптева
Группа отечественных предпринимателей, являющихся клиентами различных коммерческих банков, обратилась в редакцию VB.KG с призывом остановить финансовый диктат кредитных учреждений. Бизнес-сообщество подготовило коллективное обращение на имя руководства Национального банка КР, в котором требует радикального пересмотра тарифной политики - в частности, полной отмены или существенного снижения комиссий за переводы на расчетные счета.

Суть проблемы заключается в том, что при межбанковских переводах некоторые финансовые институты удерживают с получателя комиссию в размере от 1% до 1,7% от суммы транзакции. Предприниматели бьют тревогу: такие действия банков не просто бьют по карману бизнеса, но и создают реальную угрозу для всей национальной экономики. Проходя по всей цепочке поставок, эти проценты накапливаются, создавая дополнительную нагрузку, сопоставимую с годовым уровнем инфляции.

Авторы письма подчеркивают, что данные комиссии ничем не оправданы и чрезмерно завышены. Парадокс ситуации в том, что бизнес и без того регулярно оплачивает обслуживание расчетных счетов, поэтому дополнительные удержания за входящие платежи выглядят как двойное налогообложение со стороны банкиров. Итогом такой политики становится массовый уход платежей в "серую зону": предприниматели всё чаще вынуждены возвращаться к наличным расчетам, использовать криптовалюты и другие суррогаты, чтобы сохранить рентабельность.

В связи с этим бизнес-сообщество призывает Национальный банк как главный надзорный орган страны вмешаться в ситуацию и принять решительные меры. В письме выдвинуты четкие требования: рассмотреть возможность отмены комиссий за входящие межбанковские переводы, обеспечить полную прозрачность банковских тарифов и встать на защиту малого и среднего бизнеса. По мнению предпринимателей, только конструктивное решение этого вопроса позволит остановить рост цен и вернет доверие бизнеса к официальной банковской системе.


Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, предприниматель
