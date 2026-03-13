Погода
Земельный участок автовокзала Бишкека использовали без арендных платежей

156
Территория Восточного автовокзала в Бишкеке возвращена в муниципальную собственность. Ранее земельный участок использовался ОсОО "Союз водителей", где была организована парковка различных типов автомобилей. При этом, как сообщили в мэрии, территория эксплуатировалась без внесения арендной платы в городской бюджет.

В настоящее время мэрия Бишкека провела необходимые мероприятия по возврату участка. ОсОО "Союз водителей" предоставило гарантийное письмо о демонтаже размещенных объектов в течение трех дней.

На данный момент территория освобождается от автомобилей, также ведутся работы по демонтажу ограждений.

После этого участок планируется реконструировать. Восточный автовокзал намерены полностью адаптировать для работы такси и маршрутных микроавтобусов по направлениям городов Кемин, Кант и Токмок.

В рамках проекта территорию заасфальтируют, установят наружное освещение, нанесут дорожную разметку и разместят необходимые дорожные знаки.


Теги:
земельный участок, Бишкек, мэрия
