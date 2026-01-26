Кубат Умурзаков: Китай впервые в истории стал главным торговым партнером ЦА

Центральная Азия является регионом, где впервые была выдвинута инициатива "Один пояс - один путь", а также является демонстрационной зоной высококачественного совместного строительства в рамках данной инициативы. Под стратегическим руководством глав государств механизмы сотрудничества в формате "Китай-Центральная Азия" стабильно функционируют, а торгово-экономическое взаимодействие последовательно выходит на новый уровень.

Известный экономист Кыргызстана, экс-директор Института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества, доктор экономических наук Кубат Умурзаков в интервью vb.kg отметил, что прошлогодние достижения в торгово-экономической сфере красноречиво свидетельствуют об устойчивости и значительном потенциале развития данного направления сотрудничества. Механизмы взаимодействия в формате "Китай-Центральная Азия" работают стабильно, выводя экономические связи на новые уровни. Впервые в истории КНР стала ведущим торговым партнером для всех пяти государств региона.

Кубат Садыбакасович, можно сказать, что торговля становится взаимовыгодной для всех стран нашего региона?

- За последние пять лет - с 2020 по 2025 - товарооборот вырос более чем в три раза, причем рост в 2025 году составил 12 процентов. Важно подчеркнуть, что в 2025 году Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнёром для всех стран Центральной Азии. Доля Китая во внешней торговле стран региона существенно выросла за последние годы, так, доля Китая в общем товарообороте региональных государств в 2024 году составила около 24 процентов.

Основная часть китайского экспорта при этом составляют механическое и электротехническое оборудование, высокотехнологичные товары, причем Китай активно расширяет поставки машин, электроники, новых энергетических продуктов, включая электротехнику, электромобили, оборудование.

Что касается импорта из стран Центральной Азии, Китай не только импортирует энергоносители и сырьё (нефть, газ, редкоземельные и промышленные минералы), но и начинает больше импортировать разнообразные товары из региона, включая сельхозпродукты и промышленные материалы. То есть торговля становится более взаимовыгодной и сбалансированной. Нужно отметить, что импорт за последние годы рос немного быстрее, чем экспорт, что увеличивает долю продукции стран Центральной Азии на китайском рынке.

Чем отличаются и чем схожи торговые структуры пяти центральноазиатских стран (Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана) в отношении Китая? Какие страны могут стать основными двигателями роста? Как региональная экономическая интеграция (например, сотрудничество между центральноазиатскими государствами) влияет на их торговлю с Китаем?

- Если говорить о торговле каждой страны региона, то лидерами по объему экспорта являются Казахстан и Узбекистан.

По данным китайской таможни, экспорт Казахстана в Китай за январь–сентябрь 2025 года составил примерно $13,5 миллиарда (рост около +9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года). Основные экспортные товары Казахстана в Китай – это нефть и нефтепродукты (более половины общего экспорта), медные руды и сплавы, природный газ и другие минеральные сырьевые товары.

Экспорт Узбекистана в Китай заметно вырос: по данным на январь–октябрь 2025 объём достиг $13,1 миллиарда (или рост на 28,4 процента по сравнению аналогичным периодом 2024 года). Основные экспортные товары Узбекистана в Китай - природный газ, золото и минеральные ресурсы, также цветные металлы (медь), продукция текстильной и пищевой промышленности, сельхозтовары.

Туркменистан традиционно является крупным поставщиком большого объёма газа и энергоносителей в Китай (62 процента экспорта страны), благодаря этому Туркменистан остаётся единственной страной региона с положительным торговым балансом с Китаем. В 2025 году, по данным таможни, Китай импортировал туркменский природный газ на 8,4 миллиарда долларов.

Структура экспорта Кыргызстана в Китай включает минеральные руды, металлы (свинец, алюминий, медь), хлопок, шерсть, машины и сельхозтовары, а также новые направления - фруктовые и овощные продукты. Экспорт из Кыргызстана в 2024 году увеличился до 2,04 миллиарда долларов, что значительно выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Какие новые особенности проявились в сотрудничестве между Китаем и Центральной Азией в области производственных цепочек благодаря инициативе "Пояс и путь" и механизму "Китай-Центральная Азия"? Каковы перспективы сотрудничества между Китаем и Центральной Азией в области производства и глубокой переработки полезных ископаемых?

- Хотел бы обратить внимание читателей, что быстрый рост торговли стран региона и Китая происходит на фоне очень вялой динамики торговли на глобальном уровне. Основной движущей силой роста торговли в регионе является дальнейшее продвижение сотрудничества Китая со странами Центральной Азии по широкому кругу направлений.

Говоря о сотрудничестве со странами региона, Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на Втором саммите "Китай-Центральная Азия" (Астана, 17 июня 2025) подчеркнул важность и необходимость продвижения практического сотрудничества со странами Центральной Азии по экономике, торговле, инвестициям и безопасности. Значительный рост торговли Китая со странами Центральной Азии за последние 5 лет и достижение рекордных уровней в 2025 году показывают, что слова не расходятся с делами.

Также руководитель Китая в своем выступлении отметил, что 2025 и 2026 годы обозначены как годы высококачественного развития сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, с акцентом на практические проекты. Для роста торговли одним из важных факторов является развитие сотрудничества и реализация инвестиционных проектов в рамках инициативы "Один пояс - один путь" (Belt and Road Initiative).

Как известно, на Втором саммите "Китай-Центральная Азия" среди важных документов участниками был принят План действий по высококачественной реализации инициативы "Один пояс - один путь". Среди приоритетных направлений сотрудничества, которые вошли в этот документ, можно отметить инвестирование в развитие промышленности и модернизацию производств, в устойчивое развитие ресурсов, логистику и транспортную связанность.

Ряд активно реализуемых инвестиционных проектов отражают происходящие сдвиги китайских инвестиций с сырьевых активов на производство с высокой добавленной стоимостью. Так, около $3,3 миллиарда китайских инвестиций реализуются в проекте по развитию олефинового (газохимического) комплекса в Бухарской области (Узбекистан). Речь идёт о строительстве крупного газохимического комплекса на основе технологии methanol-to-olefins (MTO), который позволит перерабатывать природный газ в важные химические продукты (олефины), используемые для производства пластмасс и других полимеров. Другой пример представляет инвестирование крупного китайского холдинга общей стоимостью более $7 млрд в газохимическом комплексе в Атырауской области для крупнотоннажного производства полиэтилена.

В числе крупных проектов нужно выделить осуществляемое строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан протяженностью около 500 км. Этот проект является важным региональным проектом. Новый железнодорожный маршрут станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз. Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Сокращение пути из Китая на Ближний Восток и Южную Европу составит порядка 900 км, а сроки доставки товаров уменьшатся на 7-8 суток, при этом обеспечивается доступ к портам Персидского залива. Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для стран региона.

В целом, можно сделать вывод о том, что увеличение объёмов торговли с Китаем и приток инвестиций в ключевые отрасли способствуют росту экономики стран региона, модернизации инфраструктуры, усилению экономической интеграции Китая с Центральной Азией, дает важный импульс для осуществления долгосрочных проектов и развития человеческого капитала. Однако устойчивость социально-экономического роста будет зависеть от способности стран Центральной Азии диверсифицировать экономику и обеспечить сбалансированное развитие.