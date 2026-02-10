Погода
Греция закрывает соцсети для подростков

91  0
Власти Греции вышли на финальный этап разработки закона, ограничивающего доступ несовершеннолетних к социальным платформам. Согласно планам Министерства цифрового управления, детям младше 15 лет будет официально запрещено пользоваться популярными сервисами.

Технической базой для контроля станет запущенная в ноябре 2025 года государственная система Kids Wallet. Она позволяет верифицировать личность и возраст пользователя, исключая возможность обхода ограничений через создание фейковых аккаунтов.

Помимо возрастного ценза, правительство готовит жесткие санкции для ИТ-гигантов. Новые поправки предполагают персональную ответственность топ-менеджеров соцсетей за модерацию контента: если платформы не смогут эффективно пресекать распространение языка ненависти и травли, руководству компаний будут грозить серьезные правовые последствия.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис еще в прошлом году обозначил цифровую безопасность детей как один из ключевых приоритетов государства. По мнению греческих властей, такие меры необходимы для защиты психики подростков от агрессивной онлайн-среды.


