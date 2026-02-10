Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 102.75 - 103.75

Фермерам выдадут льготные кредиты под 6 % годовых в рамках проекта ФСХ-14

109  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет Министров КР распоряжением от 23 января 2026 года утвердил масштабный проект "Финансирование сельского хозяйства – 14". Согласно документу, на поддержку аграрного сектора страны будет выделено не менее 2 448 000 000 сомов. Главным преимуществом программы остается льготная процентная ставка в размере 6 процентов годовых, а выдача средств будет производится через "Айыл Банк" и "Элдик Банк".

Общий объем финансирования четко распределен по ключевым направлениям. На развитие животноводства направят 70% средств (1 713,6 млн сомов), на растениеводство - 20% (489,6 млн сомов), а на внедрение водосберегающих оросительных технологий - 10% (244,8 млн сомов).

Условия кредитования для животноводов и растениеводов предусматривают выдачу сумм до 500 000 сомов беззалогово, что должно облегчить получение денег мелким фермерам. Кредиты до 1 000 000 сомов будут выдаватся уже на залоговой основе. В обоих случаях максимальный срок займа составляет до 36 месяцев. Для тех, кто решит внедрять современные технологии полива, предусмотрены более крупные суммы - до 3 000 000 сомов на залоговой основе со сроком возврата также до 3 лет.

Данная инициатива правительства направлена на укрепление продовольственной безопасности и поддержку сельхозпроизводителей в новом сезоне. Ожидается, что доступное финансирование поможет фермерам своевременно подготовится к полевым работам и увеличить поголовье скота.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455262
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  