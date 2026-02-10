Фермерам выдадут льготные кредиты под 6 % годовых в рамках проекта ФСХ-14

Кабинет Министров КР распоряжением от 23 января 2026 года утвердил масштабный проект "Финансирование сельского хозяйства – 14". Согласно документу, на поддержку аграрного сектора страны будет выделено не менее 2 448 000 000 сомов. Главным преимуществом программы остается льготная процентная ставка в размере 6 процентов годовых, а выдача средств будет производится через "Айыл Банк" и "Элдик Банк".

Общий объем финансирования четко распределен по ключевым направлениям. На развитие животноводства направят 70% средств (1 713,6 млн сомов), на растениеводство - 20% (489,6 млн сомов), а на внедрение водосберегающих оросительных технологий - 10% (244,8 млн сомов).

Условия кредитования для животноводов и растениеводов предусматривают выдачу сумм до 500 000 сомов беззалогово, что должно облегчить получение денег мелким фермерам. Кредиты до 1 000 000 сомов будут выдаватся уже на залоговой основе. В обоих случаях максимальный срок займа составляет до 36 месяцев. Для тех, кто решит внедрять современные технологии полива, предусмотрены более крупные суммы - до 3 000 000 сомов на залоговой основе со сроком возврата также до 3 лет.

Данная инициатива правительства направлена на укрепление продовольственной безопасности и поддержку сельхозпроизводителей в новом сезоне. Ожидается, что доступное финансирование поможет фермерам своевременно подготовится к полевым работам и увеличить поголовье скота.