Использование ChatGPT снижает нейронную активность мозга на 47%

- Светлана Лаптева
Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал данные о влиянии популярного чат-бота ChatGPT на когнитивные способности человека. Согласно результатам исследования, чрезмерная опора на искусственный интеллект приводит к резкому снижению умственных усилий и ухудшению памяти.

Ученые зафиксировали, что нейронная активность у активных пользователей нейросетей упала с 79 до 42 баллов - снижение составило почти половину (47%). Более того, 83,3% респондентов, писавших тексты с помощью ИИ, не смогли вспомнить ни одного собственного предложения спустя всего несколько минут. Те же, кто работал самостоятельно, демонстрировали высокую концентрацию и отличную память.

Исследователи выявили "парадокс эффективности": ChatGPT позволяет выполнять задачи на 60% быстрее, но при этом когнитивная нагрузка снижается на 32%. Это приводит к долгосрочному эффекту - даже после прекращения работы с ИИ мозг испытуемых продолжал показывать пониженную активность по сравнению с теми, кто никогда не использовал нейросети. Эссе, созданные при поддержке алгоритмов, хоть и признавались технически верными, часто характеризовались экспертами как "бездушные" и "роботизированные".

Согласно выводам исследования и мнению экспертов, ИИ не стал инструментом массового интеллектуального прорыва. Напротив, в новом мире для выживания человеку больше не требуется напряженно думать - мышление становится исключительной прерогативой "человека созидающего". Без осознанного подхода ИИ рискует превратить миллиарды людей в пассивных потребителей контента с угасающими когнитивными функциями.

Главный совет ученых: ИИ должен быть помощником, а не заменой мышлению. Наилучшие результаты показали те пользователи, которые сначала развивали собственные навыки без нейросетей и лишь затем начали использовать технологию для оптимизации уже имеющихся знаний.


URL: https://www.vb.kg/455290
США, Искусственный интеллект
