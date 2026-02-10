В Бишкеке планируют открыть авиатренажер для подготовки пилотов Ми-171

Национальное агентство по инвестициям при президенте посетило свободную экономическую зону "Бишкек", где ознакомилось с ходом реализации инвестиционного проекта авиационной компании "Heli Sky". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В рамках визита делегации продемонстрировали производственные мощности Центра технического обслуживания вертолетов Ми-8 и Ми-171, а также представили информацию о текущем статусе проекта и планах его развития.

Особое внимание было уделено расширению функционала центра. Сообщается, что в 2026 году здесь планируется разместить авиационный тренажер вертолета Ми-171 и открыть интерактивный учебный класс. Это позволит организовать подготовку и переподготовку летного состава непосредственно в Кыргызстане, повысить доступность профильного образования и снизить зависимость от зарубежной инфраструктуры.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров подчеркнул практическую значимость проекта для экономики страны и авиационной отрасли.

"Для нас важно видеть не просто заявленные намерения, а реально созданные мощности и четкие планы развития. Этот проект демонстрирует, что в Кыргызстане возможно формирование современных авиационных сервисных и учебных центров. Такие инициативы способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, подготовке специалистов и укреплению технологического потенциала страны", - отметил он.

В ходе визита представители агентства также ознакомились с инфраструктурой регионального склада запасных частей и оценили созданную производственно-техническую базу.

Реализация проекта рассматривается как вклад в развитие авиационной инфраструктуры Кыргызстана и формирование современных сервисных возможностей в отрасли.