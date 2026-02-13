Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Минсельхоз обучил фермеров Кара-Кулжи правильному выбору семян

143  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства провёл в Кара-Кулжинском районе масштабный обучающий семинар для местных аграриев. Образовательное мероприятие, организованное Минсельхозом КР, было направлено на повышение квалификации фермеров и внедрение современных агротехнологий в производство.

Главной целью семинара стало обучение садоводов методам сокращения ошибок при возделывании земель и практическому применению научных подходов. Участники получили подробные инструкции по выбору качественных саженцев и важности использования исключительно сертифицированных семян, что является фундаментом успешного урожая.

Особое внимание эксперты уделили биологическим особенностям плодовых культур: правилам посадки, методам сезонного ухода и защите растений. Специалисты подчеркнули, что строгое соблюдение этих норм напрямую влияет на увеличение объёмов производства, улучшение товарного вида продукции и, как следствие, рост доходов сельхозпроизводителей региона.

Подобные инициативы Департамента призваны не только повысить уровень знаний фермеров на местах, но и обеспечить долгосрочное развитие садоводства и семеноводства в Кара-Кулжинском районе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455310
Теги:
Кара-Кульджинский район, Кыргызстан, фермеры, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  