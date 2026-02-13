Минсельхоз обучил фермеров Кара-Кулжи правильному выбору семян

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства провёл в Кара-Кулжинском районе масштабный обучающий семинар для местных аграриев. Образовательное мероприятие, организованное Минсельхозом КР, было направлено на повышение квалификации фермеров и внедрение современных агротехнологий в производство.

Главной целью семинара стало обучение садоводов методам сокращения ошибок при возделывании земель и практическому применению научных подходов. Участники получили подробные инструкции по выбору качественных саженцев и важности использования исключительно сертифицированных семян, что является фундаментом успешного урожая.

Особое внимание эксперты уделили биологическим особенностям плодовых культур: правилам посадки, методам сезонного ухода и защите растений. Специалисты подчеркнули, что строгое соблюдение этих норм напрямую влияет на увеличение объёмов производства, улучшение товарного вида продукции и, как следствие, рост доходов сельхозпроизводителей региона.

Подобные инициативы Департамента призваны не только повысить уровень знаний фермеров на местах, но и обеспечить долгосрочное развитие садоводства и семеноводства в Кара-Кулжинском районе.