Регистрация пестицидов в Кыргызстане полностью переходит в "цифру"

Кабинет Министров Кыргызской Республики запустил процесс цифровизации контроля за агрохимикатами. Постановлением от 5 февраля 2026 года внесены изменения в правила регистрации пестицидов, которые теперь позволяют подавать все документы в электронном виде.
Реформа проводится в рамках Концепции цифровой трансформации страны на 2024–2028 годы. Главная цель - избавить аграрный бизнес от бумажной волокиты и сделать процесс экспертизы максимально прозрачным.
Что изменится для бизнеса и государства:
Электронная подача: заявители смогут направлять документы дистанционно, что снизит административную нагрузку и исключит бюрократические барьеры.
Прозрачность процесса: каждый этап регистрации и экспертизы теперь можно будет отследить в режиме онлайн, что минимизирует коррупционные риски.
Единая база: в стране создается общая электронная база данных всех разрешенных пестицидов и агрохимикатов, доступ к которой станет проще и быстрее.
Экологический контроль: оцифровка процедур позволит усилить мониторинг за качеством препаратов, попадающих на рынок, что напрямую влияет на здоровье населения и защиту окружающей среды.
Новые правила внедряют принципы открытости в работу госорганов и призваны создать современную систему учета химических веществ, используемых в сельском хозяйстве республики.