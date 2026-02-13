Регистрация пестицидов в Кыргызстане полностью переходит в "цифру"

Кабинет Министров Кыргызской Республики запустил процесс цифровизации контроля за агрохимикатами. Постановлением от 5 февраля 2026 года внесены изменения в правила регистрации пестицидов, которые теперь позволяют подавать все документы в электронном виде.

Реформа проводится в рамках Концепции цифровой трансформации страны на 2024–2028 годы. Главная цель - избавить аграрный бизнес от бумажной волокиты и сделать процесс экспертизы максимально прозрачным.

Что изменится для бизнеса и государства:

Электронная подача: заявители смогут направлять документы дистанционно, что снизит административную нагрузку и исключит бюрократические барьеры.

Прозрачность процесса: каждый этап регистрации и экспертизы теперь можно будет отследить в режиме онлайн, что минимизирует коррупционные риски.

Единая база: в стране создается общая электронная база данных всех разрешенных пестицидов и агрохимикатов, доступ к которой станет проще и быстрее.

Экологический контроль: оцифровка процедур позволит усилить мониторинг за качеством препаратов, попадающих на рынок, что напрямую влияет на здоровье населения и защиту окружающей среды.

Новые правила внедряют принципы открытости в работу госорганов и призваны создать современную систему учета химических веществ, используемых в сельском хозяйстве республики.