В Узбекистане детям фермеров снизят стоимость обучения в аграрном вузе

- Светлана Лаптева
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил масштабный план реформирования аграрного сектора, который затронет как систему образования, так и освоение земельных ресурсов страны.

Одним из наиболее заметных нововведений станут преференции для детей фермеров. Абитуриенты из семей аграриев, которым не хватило баллов для поступления в Ташкентский государственный аграрный университет на общих основаниях, смогут зачислиться в вуз на условиях сниженной контрактной стоимости.

Сама система обучения также претерпит серьезные изменения. Срок подготовки специалистов по семи ключевым направлениям сократится с четырех до трех лет. Программы станут более прикладными: студентов будут обучать управлению агродронами и навыкам тракториста-машиниста. Для закрепления знаний предусмотрена масштабная практика: более 6,8 тысячи учащихся отправятся в агрокластеры и на предприятия, а еще 2,6 тысячи человек пройдут стажировку в научно-исследовательских институтах при Минсельхозе.

В сфере науки планируется консолидация ресурсов. В Узбекистане будет создана единая Академия сельскохозяйственных наук, которая объединит под своим крылом 22 научных центра, 260 лабораторий и свыше 2,5 тысячи исследователей.

Параллельно с образовательными реформами страна займется расширением кормовой базы. До 2030 года намечено освоение и улучшение состояния почти 940 тысяч гектаров пастбищ. Ожидается, что это даст импульс развитию животноводства, позволив существенно нарастить производство мяса и шерсти.


