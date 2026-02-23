Садыр Жапаров прокомментировал участие Алексея Ширшова во встрече в Москве

Тема Алексея Ширшова вновь поднялась в обществе, а его участие во встрече в Москве вызвало обсуждения. В комментарии агентству "Кабар" президент КР Садыр Жапаров заявил, что власти используют имеющуюся у него информацию в интересах государства.

- В социальных сетях обсуждается фотография Алексея Ширшова со встречи кыргызской делегации во главе с заместителем председателя кабинета министров с представителями Министерства энергетики России в Москве. Некоторые напоминают, что в прежних интервью вы говорили, что Ширшов не будет занимать государственные должности.

Данияр Амангельдиев, в свою очередь, кратко прокомментировал, что знания и информация Ширшова сейчас необходимы. Этот ответ вызвал критику: некоторые задаются вопросом, неужели в Кыргызстане нет специалистов, лучше разбирающихся в своей сфере. Другие высказываются ещё резче: "Ташиев ушёл - Ширшов пришёл".

- Хорошо, отвечу и на этот вопрос. Начну с самого начала. Если не ошибаюсь, это было в конце 2021 года. Через посредников Ширшов передал просьбу: если его не арестуют, он готов приехать в Кыргызстан и предоставить информацию об активах Максима Бакиева за рубежом и в стране, а также помочь вернуть их государству. После бегства Максима многие из его окружения оказались брошенными и фактически остались без поддержки. Одним из них был Алексей Ширшов.

Я поинтересовался у силовых органов, выяснилось, что он не находится в розыске. Мы разрешили ему приехать: пусть приезжает и делится имеющейся информацией.

Он приехал, мы его приняли. Сразу предупредили, что прежней власти больше нет, воровать из государственных учреждений никто не позволит. Любое нарушение закона повлечёт арест. Вместе с Максимом вы успели хорошо разбогатеть, теперь помогите вернуть эти средства государству. Мы поставили одно условие, поделиться всей имеющейся информацией.

После этого он начал сотрудничать с ГКНБ и МВД.

Ширшов предоставил сведения о том, какие коттеджи в пансионате "Аврора Плюс" были рейдерски переоформлены на родственников и близких лиц. В результате государству были возвращены несколько коттеджей и квартир.

Он также сообщил, что на юго-востоке Франции находится вилла "замок-шато", принадлежавшая Максиму Бакиеву и приобретённая у Бориса Березовского. По этому объекту Министерство юстиции Кыргызстана с 2023 года ведёт судебные разбирательства. Следует учитывать, что подобные процессы не завершаются быстро и могут длиться годами. Кроме того, пока нельзя с уверенностью сказать, будет ли это имущество возвращено в пользу Кыргызстана. Это покажет время.

Ещё одной полезной информацией стало указание на принадлежность компании "Элкат" Максиму Бакиеву. Сейчас компания полностью перешла в государственную собственность. Её ориентировочная стоимость оценивается примерно в 6 млрд сомов.

Что касается участия во встречах в Москве. По проекту Верхне-Нарынских ГЭС Кыргызстан задолжал компании "РусГидро" 37 млн долларов. С учётом процентов сумма на сегодняшний день превышает 51 млн долларов и продолжает расти. Международный суд постановил начисление процентов.

Я направил делегацию во главе с Данияром Амангельдиевым в Москву, чтобы обсудить пути урегулирования задолженности. Находясь там, он связался с делегацией и предложил поделиться информацией по вопросам, связанным с "РусГидро", поскольку ранее работал с этой компанией и располагает значительными сведениями. Насколько его информация окажется полезной, покажет время.

Самое главное мы не позволим ему, как прежде, руководить министерствами или занимать государственные должности. Если его информация приносит пользу государству, будем её использовать; если нет сотрудничество прекратится.

Коротко говоря, мы не допустим посягательств на государственную казну. Поэтому не стоит обращать внимание на попытки манипуляций вокруг темы Ширшова.

Министерство энергетики планирует в этом году полностью погасить накопленный долг в 137 млрд сомов и со следующего года выйти на прибыль. В системе полностью прекращены хищения. Именно поэтому задолженность, накапливавшаяся 30 лет, удаётся закрыть за пять лет. Если бы хищения продолжались, долг только рос бы.

Если же сотрудники будут уличены в коррупции или хищениях, никакого снисхождения не будет. Это касается не только Министерства энергетики, но и всех министерств, государственных учреждений и служащих.