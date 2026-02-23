В Бишкеке разыскиваются восемь без вести пропавших подростков. Все факты зарегистрированы в органах внутренних дел, ведутся поисковые мероприятия.

По данным милиции, шесть несовершеннолетних проживали в центре "Ак-Ниет" расположенном на улице Курчатова. В январе–феврале они покинули учреждение либо ушли из школы и до настоящего времени не вернулись. Разыскиваются Толомушова Лилия (2010 г.р.), Мусурманкулов Билал (2010 г.р.), Замирбеков Нурболот (2011 г.р.), Суханова Кристина (2011 г.р.), Токтогулов Ислам (2011 г.р.) и Дуйшеева Айданек (2009 г.р.). По информации правоохранителей, один из подростков ранее уже неоднократно самовольно покидал учреждение.

Ещё два случая не связаны с центром. В Первомайском районе разыскивается Тагаева Мадина (2008 г.р.), которая 9 января вышла из дома в жилмассиве Калыс-Ордо и не вернулась. В Октябрьском районе ведутся поиски Калмаматовой Чолпонай Эрнисовны (2008 г.р.), ушедшей из дома в 11-м микрорайоне 16 января.

Правоохранительные органы просят граждан оказать содействие в поисках несовершеннолетних. Если вам известно их местонахождение или вы располагаете какой-либо информацией, сообщите в ГУВД Бишкека по телефонам:

+996 224 214 346

+996 706 575 793

+996 702 519 806

+996 550 102 238

или по круглосуточному номеру 102.