Алия Чойбекова: Я помогаю другим запускать проекты и менять свою жизнь

В Кыргызстане прослеживается тренд на женское предпринимательство. В частности, в кыргызском интернет-бизнесе немало успешных женщин, но те, кто занимается инфопродюсированием, вызывают особое восхищение и являются примером для подражания. Одна из них – Алия Чойбекова, покорившая онлайн-вершины. В интервьюVB.KG бизнес-леди рассказала о своей мало пока известной профессии, о том, как ей удалось превратить свои идеи в успешный бизнес и как она помогает своим соотечественникам войти в огромнейший свободный онлайн-рынок, реализовать свой творческий потенциал и честно зарабатывать хорошие деньги.

Алия, с чего начался ваш путь к освоению пока уникальной профессии – инфопродюсер?

- Я работала массажисткой и параллельно в сетевом бизнесе. И очень хотела работать онлайн. Так я пришла в инфобизнес. И только после обучения поняла, что инфопродюсер – это совершенно новая профессия, которая меня увлекла, можно сказать, захватила.

Так что же это за профессия?

- Понятие "продюсирование" уже давно вышло за рамки кинематографа и шоу-бизнеса. Теперь - это перспективное направление, которое помогает вывести инфопродукт на новый уровень и сделать так, чтобы о нем не только узнали, но и еще покупали. Продюсер же занимается производством информационных продуктов на основе знаний и навыков людей самых разных специальностей, например, учителей, врачей, маркетологов, парикмахеров, массажистов, диетологов и других. Они - эксперты-профи в своих областях и хотят выйти в онлайн, но не знают, как это сделать.

А я как продюсер помогаю им в этом. В обязанности инфопродюсера входит обеспечение всех условий для реализации продукта, он профессионально упаковывает страницу, чтобы привлечь как можно больше пользователей, удержать их внимание, использует, в том числе и такой инструмент, как таргет, то есть настраивает рекламу на аудиторию, соответствующую определённым критериям. Иными словами, цель продюсера – продвинуть эксперта: показать его профессиональные достижения, навыки, опыт работы, то есть он, образно говоря, выводит эксперта на "сцену", только онлайн и заодно продвигает онлайн-образование.

Эксперт же благодаря помощи продюсера открывает свой курс обучения, набирает себе учеников, желающих овладеть навыками в определенной профессии, и делится с ними своим опытом. Например, в сельской местности практически невозможно овладеть профессией массажиста. Но человек, который хочет стать им, может пройти курс обучения онлайн и работать по специальности, и даже вести свой курс, обучая этому искусству других. Врачи, например, могут давать онлайн-консультации, вести беседы на медицинские темы. Учителя - проводить дополнительные занятия или лекции для родителей о воспитании детей. Иными словами, продюсирование – это огромный рынок информационных услуг, которые хорошо оплачиваются.

Моя профессия больше, чем маркетинг. Продюсирование – это больше, чем продвижение и реклама. В какой-то степени моя работа перекликается с профессией маркетолога. Но я вижу в ней гораздо более широкие горизонты и глубокий смысл. Продюсер – это человек, который помогает экспертам заявить о себе, упаковать свой опыт и запустить свой продукт так, чтобы он приносил реальные результаты. Продюсер – не просто организатор. Это наставник с результатом.

Сегодня в онлайн-образовании важно не просто учить, а показывать путь на собственном примере. Настоящий наставник – это не теоретик. Это человек, который сам прошел путь продюсера сделал успешные запуски, получил результаты и теперь делится системой, которая работает.

Почему вам интересна профессия продюсера?

- Потому что это профессия, где ты не просто зарабатываешь, а помогаешь другим находить себя, запускать проекты и менять свою жизнь. Я вижу, как мои ученики начинают с нуля и выходят на стабильный доход, становятся уверенными и свободными. Это вдохновляет.

Продюсер – это человек, который всегда в развитии. Нужно понимать маркетинг, продажи, контент, тренды, нейросети. Мне это близко. Я люблю расти сама и передавать лучшее своим ученикам. В этом – смысл моей профессии.

Алия, а сколько у вас учеников?

- Я работаю в инфобизнесе три года. За это время обучила более пяти тысяч учеников из разных стран, в том числе из Америки. Бывшие мои ученики прошли мои онлайн-курсы и сегодня свободно ориентируются на этом рынке и прилично зарабатывают. Я продвигала и звездных экспертов, помогла очень многим женщинам, которые в силу каких-то семейных обстоятельств вынуждены сидеть дома, стать, образно говоря, онлайн "звездами" и получать стабильный заработок.

Но наверняка вы не всегда были в расцвете, как сейчас. На ваш взгляд, в чем заключается успех в любом бизнесе?

- Мой опыт показывает, что успех не приходит сразу. Но если человек готов упорно работать, учиться на ошибках и не сдаваться, то он придет. Не скрою, я много раз падала, были провальные запуски, я уходила в минус, но каждый раз поднималась. Помните, как у Конфуция: "Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал". Только трудолюбие, поиск новых возможностей, стремление к совершенству, настойчивость приведут к достойному результату. Сегодня я горжусь тем, что не сдалась в то непростое время, смогла преодолеть сложный путь обучения и становления и осуществила свою мечту.

И еще абсолютно убеждена, что успешный бизнес – это тот, который приносит пользу и тебе, и людям. Это убеждение помогает мне двигаться вперед.

Вы сказали, что осуществили свою заветную мечту. Можете сказать, какую?

- Работая массажисткой, я мечтала открыть свой СПА-салон. Но тогда не имела ни малейшего представления, как это можно сделать, не было знаний в бизнесе. И, скорее всего, мечта осталась бы мечтою, если бы я не стала инфопродюсером. Получив опыт в этой сфере, я ее осуществила, потому что знаю теперь, как сделать рекламу, сайт, как работать с командой, управлять, как и чем привлечь клиентов. Вообще теперь я могу работать с любым бизнесом.

Да и практически все мои бывшие ученики успешно реализуют свои проекты, давно окупили свое обучение. И я рада этому, поскольку это повышает и мою репутацию как наставника.

Насколько это, судя по вашим словам, перспективное направление востребовано сегодня в Кыргызстане?

- Инфопродюсирование – это действительно огромнейший свободный рынок. И я хочу помочь своим соотечественникам войти в него. Как я уже отметила, человек может быть просто суперспециалистом в своей сфере, например, он отличный психолог и хочет развиваться, масштабироваться, вести онлайн-практику на широкую аудиторию. Но не знает, как начать свой бизнес в онлайн. И услуги продюсера в данном случае просто незаменимы. Мы, представители этой профессии, помогаем таким людям открыть бизнес, хорошо зарабатывать, используя свой багаж профессиональных знаний и навыков. Продюсер нужен всем в любой нише, мы можем вывести любого в онлайн-сферу.

В нашем мире, как известно, нет статичности – все всегда движется, меняется, развивается и переходит с одного уровня на другой. И это же прекрасно! И немало кыргызстанцев уже понимают, что за онлайн-сферой будущее. Но большинство пока еще толком не знает, что это за бездна знаний такая и как она может изменить, улучшить их жизнь. Мы пока отстаем от России и Казахстана. Но рано или поздно все выйдут в онлайн, все будут пользоваться искусственным интеллектом. Изменения и развитие неизбежны. Новые тенденции уже внедряются. И самое время освоить их сейчас, пока рынок еще не насыщен. А к моменту, когда наступит будущее, нынешние мои ученики станут большими профи в своем деле.

Я говорю не о том, чтобы люди обучались новой профессии, речь идет о том, чтобы они продвигали в онлайн-формате свой продукт - огромный багаж знаний, опыта, навыков, которые уже есть у них, на масштабную аудиторию, на которой можно заработать и продолжить развитие продукта.

Есть ли какие-то увлечения, помимо профессиональных, которые помогают вам расслабиться, восстановить силы?

- У каждого, разумеется, есть свои способы расслабления и восстановления сил. Я человек активный и мне по душе активный отдых - это походы в горы, посещение горячих источников. С удовольствием выкладываю фото, делюсь своими впечатлениями о путешествиях в своем блоге в Инстаграм. И, конечно, стараюсь находить время для общения с близкими мне людьми. Все это вместе дает мне энергию и мотивацию, которые так необходимы для ведения бизнеса.

Какие цели ставите на этот год?

- Чтобы освоить инфопродюсирование, я прошла обучение у восьми наставников в разных странах. Но инфобизнес – это такая сфера, в которой все очень быстро меняется, обновляется. То, что изучали и чем владели еще два года назад, уже устарело. Знания даже годичной давности считаются уже прошедшим временем. Поэтому продюсеру самому постоянно надо самосовершенствоваться, иначе безнадежно отстанешь. Я сама постоянно учусь. Планирую в этом году побывать на тренингах у таких мировых спикеров, как Тони Роббинс, Роберт Кийосаки.

Хочу также освоить новые направления, заняться коучингом, мотивировать как можно больше кыргызстанцев выходить в онлайн.

Спасибо за интервью. И удачи вам в достижении целей, которые вы ставите перед собой.