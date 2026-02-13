Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Алия Чойбекова: Я помогаю другим запускать проекты и менять свою жизнь

184  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане прослеживается тренд на женское предпринимательство. В частности, в кыргызском интернет-бизнесе немало успешных женщин, но те, кто занимается инфопродюсированием, вызывают особое восхищение и являются примером для подражания. Одна из них – Алия Чойбекова, покорившая онлайн-вершины. В интервьюVB.KG бизнес-леди рассказала о своей мало пока известной профессии, о том, как ей удалось превратить свои идеи в успешный бизнес и как она помогает своим соотечественникам войти в огромнейший свободный онлайн-рынок, реализовать свой творческий потенциал и честно зарабатывать хорошие деньги.

Алия, с чего начался ваш путь к освоению пока уникальной профессии – инфопродюсер?

- Я работала массажисткой и параллельно в сетевом бизнесе. И очень хотела работать онлайн. Так я пришла в инфобизнес. И только после обучения поняла, что инфопродюсер – это совершенно новая профессия, которая меня увлекла, можно сказать, захватила.

Так что же это за профессия?

- Понятие "продюсирование" уже давно вышло за рамки кинематографа и шоу-бизнеса. Теперь - это перспективное направление, которое помогает вывести инфопродукт на новый уровень и сделать так, чтобы о нем не только узнали, но и еще покупали. Продюсер же занимается производством информационных продуктов на основе знаний и навыков людей самых разных специальностей, например, учителей, врачей, маркетологов, парикмахеров, массажистов, диетологов и других. Они - эксперты-профи в своих областях и хотят выйти в онлайн, но не знают, как это сделать.

А я как продюсер помогаю им в этом. В обязанности инфопродюсера входит обеспечение всех условий для реализации продукта, он профессионально упаковывает страницу, чтобы привлечь как можно больше пользователей, удержать их внимание, использует, в том числе и такой инструмент, как таргет, то есть настраивает рекламу на аудиторию, соответствующую определённым критериям. Иными словами, цель продюсера – продвинуть эксперта: показать его профессиональные достижения, навыки, опыт работы, то есть он, образно говоря, выводит эксперта на "сцену", только онлайн и заодно продвигает онлайн-образование.

Эксперт же благодаря помощи продюсера открывает свой курс обучения, набирает себе учеников, желающих овладеть навыками в определенной профессии, и делится с ними своим опытом. Например, в сельской местности практически невозможно овладеть профессией массажиста. Но человек, который хочет стать им, может пройти курс обучения онлайн и работать по специальности, и даже вести свой курс, обучая этому искусству других. Врачи, например, могут давать онлайн-консультации, вести беседы на медицинские темы. Учителя - проводить дополнительные занятия или лекции для родителей о воспитании детей. Иными словами, продюсирование – это огромный рынок информационных услуг, которые хорошо оплачиваются.

Моя профессия больше, чем маркетинг. Продюсирование – это больше, чем продвижение и реклама. В какой-то степени моя работа перекликается с профессией маркетолога. Но я вижу в ней гораздо более широкие горизонты и глубокий смысл. Продюсер – это человек, который помогает экспертам заявить о себе, упаковать свой опыт и запустить свой продукт так, чтобы он приносил реальные результаты. Продюсер – не просто организатор. Это наставник с результатом.

Сегодня в онлайн-образовании важно не просто учить, а показывать путь на собственном примере. Настоящий наставник – это не теоретик. Это человек, который сам прошел путь продюсера сделал успешные запуски, получил результаты и теперь делится системой, которая работает.

Почему вам интересна профессия продюсера?

- Потому что это профессия, где ты не просто зарабатываешь, а помогаешь другим находить себя, запускать проекты и менять свою жизнь. Я вижу, как мои ученики начинают с нуля и выходят на стабильный доход, становятся уверенными и свободными. Это вдохновляет.

Продюсер – это человек, который всегда в развитии. Нужно понимать маркетинг, продажи, контент, тренды, нейросети. Мне это близко. Я люблю расти сама и передавать лучшее своим ученикам. В этом – смысл моей профессии.

Алия, а сколько у вас учеников?

- Я работаю в инфобизнесе три года. За это время обучила более пяти тысяч учеников из разных стран, в том числе из Америки. Бывшие мои ученики прошли мои онлайн-курсы и сегодня свободно ориентируются на этом рынке и прилично зарабатывают. Я продвигала и звездных экспертов, помогла очень многим женщинам, которые в силу каких-то семейных обстоятельств вынуждены сидеть дома, стать, образно говоря, онлайн "звездами" и получать стабильный заработок.

Но наверняка вы не всегда были в расцвете, как сейчас. На ваш взгляд, в чем заключается успех в любом бизнесе?

- Мой опыт показывает, что успех не приходит сразу. Но если человек готов упорно работать, учиться на ошибках и не сдаваться, то он придет. Не скрою, я много раз падала, были провальные запуски, я уходила в минус, но каждый раз поднималась. Помните, как у Конфуция: "Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик - кто падал и вставал". Только трудолюбие, поиск новых возможностей, стремление к совершенству, настойчивость приведут к достойному результату. Сегодня я горжусь тем, что не сдалась в то непростое время, смогла преодолеть сложный путь обучения и становления и осуществила свою мечту.

И еще абсолютно убеждена, что успешный бизнес – это тот, который приносит пользу и тебе, и людям. Это убеждение помогает мне двигаться вперед.

Вы сказали, что осуществили свою заветную мечту. Можете сказать, какую?

- Работая массажисткой, я мечтала открыть свой СПА-салон. Но тогда не имела ни малейшего представления, как это можно сделать, не было знаний в бизнесе. И, скорее всего, мечта осталась бы мечтою, если бы я не стала инфопродюсером. Получив опыт в этой сфере, я ее осуществила, потому что знаю теперь, как сделать рекламу, сайт, как работать с командой, управлять, как и чем привлечь клиентов. Вообще теперь я могу работать с любым бизнесом.

Да и практически все мои бывшие ученики успешно реализуют свои проекты, давно окупили свое обучение. И я рада этому, поскольку это повышает и мою репутацию как наставника.

Насколько это, судя по вашим словам, перспективное направление востребовано сегодня в Кыргызстане?

- Инфопродюсирование – это действительно огромнейший свободный рынок. И я хочу помочь своим соотечественникам войти в него. Как я уже отметила, человек может быть просто суперспециалистом в своей сфере, например, он отличный психолог и хочет развиваться, масштабироваться, вести онлайн-практику на широкую аудиторию. Но не знает, как начать свой бизнес в онлайн. И услуги продюсера в данном случае просто незаменимы. Мы, представители этой профессии, помогаем таким людям открыть бизнес, хорошо зарабатывать, используя свой багаж профессиональных знаний и навыков. Продюсер нужен всем в любой нише, мы можем вывести любого в онлайн-сферу.

В нашем мире, как известно, нет статичности – все всегда движется, меняется, развивается и переходит с одного уровня на другой. И это же прекрасно! И немало кыргызстанцев уже понимают, что за онлайн-сферой будущее. Но большинство пока еще толком не знает, что это за бездна знаний такая и как она может изменить, улучшить их жизнь. Мы пока отстаем от России и Казахстана. Но рано или поздно все выйдут в онлайн, все будут пользоваться искусственным интеллектом. Изменения и развитие неизбежны. Новые тенденции уже внедряются. И самое время освоить их сейчас, пока рынок еще не насыщен. А к моменту, когда наступит будущее, нынешние мои ученики станут большими профи в своем деле.

Я говорю не о том, чтобы люди обучались новой профессии, речь идет о том, чтобы они продвигали в онлайн-формате свой продукт - огромный багаж знаний, опыта, навыков, которые уже есть у них, на масштабную аудиторию, на которой можно заработать и продолжить развитие продукта.

Есть ли какие-то увлечения, помимо профессиональных, которые помогают вам расслабиться, восстановить силы?

- У каждого, разумеется, есть свои способы расслабления и восстановления сил. Я человек активный и мне по душе активный отдых - это походы в горы, посещение горячих источников. С удовольствием выкладываю фото, делюсь своими впечатлениями о путешествиях в своем блоге в Инстаграм. И, конечно, стараюсь находить время для общения с близкими мне людьми. Все это вместе дает мне энергию и мотивацию, которые так необходимы для ведения бизнеса.

Какие цели ставите на этот год?

- Чтобы освоить инфопродюсирование, я прошла обучение у восьми наставников в разных странах. Но инфобизнес – это такая сфера, в которой все очень быстро меняется, обновляется. То, что изучали и чем владели еще два года назад, уже устарело. Знания даже годичной давности считаются уже прошедшим временем. Поэтому продюсеру самому постоянно надо самосовершенствоваться, иначе безнадежно отстанешь. Я сама постоянно учусь. Планирую в этом году побывать на тренингах у таких мировых спикеров, как Тони Роббинс, Роберт Кийосаки.

Хочу также освоить новые направления, заняться коучингом, мотивировать как можно больше кыргызстанцев выходить в онлайн.

Спасибо за интервью. И удачи вам в достижении целей, которые вы ставите перед собой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455359
Теги:
бизнес, Кыргызстан, ученик, проект, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  