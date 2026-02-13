Reuters: Китай стал главным "хабом" для поставок санкционных авто в Россию

Китай превратился в ключевой хаб для ввоза в Россию автомобилей западных, японских и корейских брендов, официально покинувших российский рынок после 2022 года. Согласно расследованию агентства Reuters, основанному на данных регистраций и интервью с участниками рынка, десятки тысяч машин попадают в РФ в обход западных санкций и обязательств автопроизводителей.

Основным инструментом обхода ограничений стала схема с "подержанными" авто с нулевым пробегом. Новые машины регистрируются дилерами в Китае как проданные, после чего переквалифицируются в б/у и экспортируются в Россию. Это избавляет посредников от необходимости получать разрешение у головных офисов брендов. По данным агентства, в 2025 году почти половина из 130 тысяч проданных в России автомобилей санкционных марок (таких как Toyota, Mazda, Mercedes и BMW) была произведена на заводах в КНР или ввезена через китайских посредников.

Статистика показывает, что в прошлом году россияне приобрели почти 30 000 автомобилей Toyota, из которых 24 000 были собраны в Китае. Аналогичная ситуация наблюдается с немецким люкс-сегментом: более 20 000 из 47 000 зарегистрированных в РФ машин марок BMW, Mercedes и Volkswagen Group имели китайское происхождение. Даже модели, выпускаемые исключительно в Европе, такие как Mercedes G-Class, зачастую доставляются в Москву транзитом через китайские торговые сети.

Мировые автоконцерны, включая Mercedes-Benz и BMW, заявляют, что ведут строгий контроль и запрещают поставки в Россию, однако признают сложность борьбы с неофициальным экспортом. Эксперты отмечают, что из-за перенасыщенности китайского рынка местные дилеры крайне заинтересованы в сбыте излишков через посредников. В то же время власти ЕС, США и Японии продолжают расследования, пытаясь перекрыть лазейки, но полностью остановить поток "серого" импорта через третьи страны пока не удается.