Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Reuters: Китай стал главным "хабом" для поставок санкционных авто в Россию

137  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Китай превратился в ключевой хаб для ввоза в Россию автомобилей западных, японских и корейских брендов, официально покинувших российский рынок после 2022 года. Согласно расследованию агентства Reuters, основанному на данных регистраций и интервью с участниками рынка, десятки тысяч машин попадают в РФ в обход западных санкций и обязательств автопроизводителей.

Основным инструментом обхода ограничений стала схема с "подержанными" авто с нулевым пробегом. Новые машины регистрируются дилерами в Китае как проданные, после чего переквалифицируются в б/у и экспортируются в Россию. Это избавляет посредников от необходимости получать разрешение у головных офисов брендов. По данным агентства, в 2025 году почти половина из 130 тысяч проданных в России автомобилей санкционных марок (таких как Toyota, Mazda, Mercedes и BMW) была произведена на заводах в КНР или ввезена через китайских посредников.

Статистика показывает, что в прошлом году россияне приобрели почти 30 000 автомобилей Toyota, из которых 24 000 были собраны в Китае. Аналогичная ситуация наблюдается с немецким люкс-сегментом: более 20 000 из 47 000 зарегистрированных в РФ машин марок BMW, Mercedes и Volkswagen Group имели китайское происхождение. Даже модели, выпускаемые исключительно в Европе, такие как Mercedes G-Class, зачастую доставляются в Москву транзитом через китайские торговые сети.

Мировые автоконцерны, включая Mercedes-Benz и BMW, заявляют, что ведут строгий контроль и запрещают поставки в Россию, однако признают сложность борьбы с неофициальным экспортом. Эксперты отмечают, что из-за перенасыщенности китайского рынка местные дилеры крайне заинтересованы в сбыте излишков через посредников. В то же время власти ЕС, США и Японии продолжают расследования, пытаясь перекрыть лазейки, но полностью остановить поток "серого" импорта через третьи страны пока не удается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455388
Теги:
Китай, Россия, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  