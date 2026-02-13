СМИ: Израиль готовит новый план наступления на Газу

Израильская армия подготовила новый план нападения на сектор Газа под предлогом "принудительного разоружения ХАМАС".

Как сообщает израильское издание The Times of Israel, процесс реализации плана по разоружению ХАМАС в соответствии с соглашением о прекращении огня по-прежнему остается неопределенным.

По данным издания, израильские официальные лица все больше склоняются к мнению, что разоружение ХАМАС невозможно без вмешательства армии Израиля.

Отмечается, что в случае возобновления атак они будут более масштабными по сравнению с предыдущими операциями, и что теперь отсутствует ограничение, связанное с наличием израильских пленных в Газе.

Сообщается, что Израиль считает, что без вмешательства ХАМАС сохранит и укрепит свою власть и военный потенциал в секторе Газа.

Приводятся слова высокопоставленного израильского сотрудника службы безопасности, который заявил, что, исходя из оценки о том, что ХАМАС не сложит оружие добровольно, вероятность военной операции под предлогом разоружения группировки возросла.

Также утверждается, что в последние недели Южное командование Армии Израиля разрабатывает различные сценарии операций в секторе Газа на случай, если руководство страны отдаст приказ о принудительном разоружении ХАМАС.

В письменном заявлении Медиа-офиса палестинского правительства в Газе ранее сообщалось, что за четыре месяца после вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года израильская армия нарушила его 1620 раз, в результате атак погибли не менее 573 палестинцев, 1553 человека получили ранения.

Источник: ИА "Анадолу"