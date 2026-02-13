Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Как изменился Бишкек за прошлый год и что планируют власти города

276  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В театре "Тунгуч" 12 февраля 2026 года под председательством главы Кабмина Адылбека Касымалиева прошла итоговая коллегия мэрии. Городские власти обсудили, как столица прожила 2025 год и к чему готовиться жителям в ближайшем будущем.

Первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков рассказал, что город прошел через серьезную административную реформу. Районам изменили границы, а в Ленинском и Первомайском районах создали дополнительные управления, чтобы быстрее решать проблемы на местах. За год в Бишкеке успели построить 6 социальных объектов, отремонтировать 18 улиц и установить более двух тысяч новых фонарей. Особо отметили обновление детского сада в селе Орок и работы по улучшению коммунальных сетей.

Цифровизация тоже не стоит на месте. Приложение "Мой город" уже скачали более 530 тысяч человек. В нем теперь можно в реальном времени видеть, где едет нужный автобус или троллейбус, и строить маршруты с пересадками. В Бишкеке начали внедрять "умные остановки" с голосовым оповещением и систему "Автоэвакуатор". Даже арендаторы муниципальной земли теперь могут платить и оформлять документы онлайн, не заходя в мэрию.

Главным стратегическим итогом года стала разработка Генерального плана Бишкека до 2050 года. Над ним работали вместе со специалистами из Санкт-Петербурга. Проект уже обсудили с горожанами, и теперь власти начинают работать над тем, чтобы столица развивалась по четкому плану на десятилетия вперед.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455427
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  