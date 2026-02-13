Как изменился Бишкек за прошлый год и что планируют власти города

В театре "Тунгуч" 12 февраля 2026 года под председательством главы Кабмина Адылбека Касымалиева прошла итоговая коллегия мэрии. Городские власти обсудили, как столица прожила 2025 год и к чему готовиться жителям в ближайшем будущем.

Первый вице-мэр Мирланбек Байгончоков рассказал, что город прошел через серьезную административную реформу. Районам изменили границы, а в Ленинском и Первомайском районах создали дополнительные управления, чтобы быстрее решать проблемы на местах. За год в Бишкеке успели построить 6 социальных объектов, отремонтировать 18 улиц и установить более двух тысяч новых фонарей. Особо отметили обновление детского сада в селе Орок и работы по улучшению коммунальных сетей.

Цифровизация тоже не стоит на месте. Приложение "Мой город" уже скачали более 530 тысяч человек. В нем теперь можно в реальном времени видеть, где едет нужный автобус или троллейбус, и строить маршруты с пересадками. В Бишкеке начали внедрять "умные остановки" с голосовым оповещением и систему "Автоэвакуатор". Даже арендаторы муниципальной земли теперь могут платить и оформлять документы онлайн, не заходя в мэрию.

Главным стратегическим итогом года стала разработка Генерального плана Бишкека до 2050 года. Над ним работали вместе со специалистами из Санкт-Петербурга. Проект уже обсудили с горожанами, и теперь власти начинают работать над тем, чтобы столица развивалась по четкому плану на десятилетия вперед.