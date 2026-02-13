Жюлия Симон берет второе золото Олимпиады после приговора за кражу

Французская биатлонистка Жюлия Симон завоевала вторую золотую медаль на Зимние Олимпийские игры 2026, победив в индивидуальной гонке на 15 км.

29-летняя спортсменка допустила лишь один промах и опередила партнершу по сборной Лу Жанмонно. Бронзу выиграла болгарская биатлонистка Лора Христова.

Победа произошла вскоре после условного тюремного срока и штрафа за кражу средств у партнерши Жюстин Бреза-Буше и сотрудника команды. Несмотря на дисквалификацию, Симон быстро вернулась в спорт и добилась успеха.

После финиша спортсменка заявила, что конфликты внутри команды урегулированы и она сосредоточена на выступлениях.