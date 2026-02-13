Сенсации и золото: итоги шестого дня Олимпиады-2026

На шестой день Олимпийских игр в Италии произошли яркие и неожиданные события.

Сноуборд – хафпайп (женщины): 17-летняя Гаон Чхве из Южной Кореи выиграла золото с результатом 90,25, обойдя американку Хлою Ким (88,00), которая стремилась к третьему подряд олимпийскому титулу. Бронзу завоевала японка Мицуки Оно (85,00).

Фристайл – могул (мужчины): Австралиец Купер Вудс стал первым олимпийским чемпионом страны на Играх-2026, набрав столько же баллов, сколько канадец Микаэль Кингсбери, но опередив его по оценке техники. Бронза – у японца Икумы Хорисимы.

Сноуборд – кросс (мужчины): Алессандро Хеммерле из Австрии выиграл фотофиниш, опередив канадца Элиота Грондена на 0,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Якоб Дузек.

Горные лыжи – супергигант (женщины): Итальянка Федерика Бриньоне стала чемпионкой (1:23,41), серебро – у Роман Мираздоли из Франции, бронза – у австрийки Корнелии Хюттер.

Санный спорт – командная эстафета: Германия выиграла золото, Австрия – серебро, Латвия – бронзу.

Шорт-трек: Нидерланды завоевали два золота – Ксандра Велзебур (500 м, женщины) и Йенс ван "т Ваут (1000 м, мужчины).

Хоккей: Канада одержала уверенную победу над Чехией 5:0. США выиграли у Латвии (5:1), Германия – у Дании (3:1), Швейцария – у Франции (4:0).

Шестой день показал смену поколений: новые звезды опережают легенд, а фавориты теряют позиции из-за ошибок. Борьба за медали становится все более напряженной.