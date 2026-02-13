Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 102.75 - 103.75

Сенсации и золото: итоги шестого дня Олимпиады-2026

181  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На шестой день Олимпийских игр в Италии произошли яркие и неожиданные события.

Сноуборд – хафпайп (женщины): 17-летняя Гаон Чхве из Южной Кореи выиграла золото с результатом 90,25, обойдя американку Хлою Ким (88,00), которая стремилась к третьему подряд олимпийскому титулу. Бронзу завоевала японка Мицуки Оно (85,00).

Фристайл – могул (мужчины): Австралиец Купер Вудс стал первым олимпийским чемпионом страны на Играх-2026, набрав столько же баллов, сколько канадец Микаэль Кингсбери, но опередив его по оценке техники. Бронза – у японца Икумы Хорисимы.

Сноуборд – кросс (мужчины): Алессандро Хеммерле из Австрии выиграл фотофиниш, опередив канадца Элиота Грондена на 0,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Якоб Дузек.

Горные лыжи – супергигант (женщины): Итальянка Федерика Бриньоне стала чемпионкой (1:23,41), серебро – у Роман Мираздоли из Франции, бронза – у австрийки Корнелии Хюттер.

Санный спорт – командная эстафета: Германия выиграла золото, Австрия – серебро, Латвия – бронзу.

Шорт-трек: Нидерланды завоевали два золота – Ксандра Велзебур (500 м, женщины) и Йенс ван "т Ваут (1000 м, мужчины).

Хоккей: Канада одержала уверенную победу над Чехией 5:0. США выиграли у Латвии (5:1), Германия – у Дании (3:1), Швейцария – у Франции (4:0).

Шестой день показал смену поколений: новые звезды опережают легенд, а фавориты теряют позиции из-за ошибок. Борьба за медали становится все более напряженной.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455445
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  